Ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Παύλος Παυλίδης ξαναμοιράζονται τη σκηνή, για πρώτη φορά μετά το 2018, και μαζί με τα συγκροτήματά τους - 100°C και Hotel Alaska, αντίστοιχα - στήνουν μία μεγάλη γιορτή στο πλαίσιο του Release Athens 2022, το Σάββατο 25 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Μαζί τους, το Παιδί Τραύμα, που πλέον έχει μετεξελιχθεί σε μπάντα, στη μεγαλύτερη βραδιά του καλοκαιριού για το εγχώριο rock.

Ο Γιάννης Αγγελάκας και οι 100°C, μαζί με το Παιδί Τραύμα και το ντουέτο των Kadinelia, θα εμφανιστούν και στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη 23 Ιουνίου, στο Fix Factory Of Sound Open Air.

Τα τραγούδια του Γιάννη Αγγελάκα, τόσο εκείνα με τις Τρύπες όσο και αυτά της προσωπικής του δισκογραφίας, υπήρξαν καθοριστικής σημασίας για την ελληνική μουσική, τοποθετώντας τον ανάμεσα στους κορυφαίους δημιουργούς που ανέδειξε η εγχώρια σκηνή. Πάντα επίκαιρος και ανήσυχος, διατηρώντας ανέπαφη τη δημιουργικότητά του και με φανερή διάθεση πειραματισμού, ο Γιάννης συνεχίζει απτόητος την πορεία του, όλα αυτά τα χρόνια. Το νέο του album μαζί με τους 100°C, με τίτλο "Έχω Κέφια", κυκλοφορεί στις 6 Μαΐου, ενώ το πρώτο τραγούδι που ξεχωρίζει μέσα από αυτό, το εξαιρετικό "Ακόμα Περπατάω, ήδη ακούγεται πολύ.

Τους 100°C αποτελούν οι: Λαμπρινή Γρηγοριάδου στην ακουστική κιθάρα, Αλέξης Αρχοντής στα τύμπανα, Γιώργος Αβραμίδης στην τρομπέτα, Ηλίας Μπαγλάνης στα πλήκτρα και τα δύο νέα μέλη της παρέας ο Αλέξανδρος Κόντζογλου στην ηλεκτρική κιθάρα και ο Μιχάλης Καρανίκος στο τρομπόνι. Την επιμέλεια του ήχου έχουν ο Γιώργος Ταχτσίδης και ο Μίμης Κωνσταντινίδης.

Ο Παύλος Παυλίδης είναι υπεύθυνος για μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια της ελληνικής μουσικής, είτε μιλάμε για την πορεία του με τα Ξύλινα Σπαθιά, είτε για τη σπουδαία σόλο καριέρα του που ξεκίνησε σχεδόν 20 χρόνια πριν. Χαρισματικός τραγουδοποιός και ερμηνευτής, ο Παυλίδης έχει αποτελέσει ξεχωριστό κεφάλαιο στην «υπόθεση» ελληνικό ροκ, με ένα πολύ προσωπικό ύφος που καθόρισε την εγχώρια μουσική όσο ελάχιστοι συνοδοιπόροι του.

Τώρα, με την νέα του μπάντα, τους Hotel Alaska, θα ανέβει στη σκηνή της Πλατείας Νερού για να παρουσιάσει ένα ανανεωμένο set από ολόκληρη τη δισκογραφία του, από τις ημέρες των Ξύλινων Σπαθιών μέχρι τον πρόσφατο δίσκο του, “Το Μαύρο Κουτί”, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Δεκέμβριο.

Τους Hotel Alaska αποτελούν οι: Φώτης Σιώτας (βιολί, λούπες), Δημήτρης Τσεκούρας (μπάσο), Γιώργος Θεοδωρόπουλος (πλήκτρα) και Θάνος Μιχαηλίδης (τύμπανα).

Το Παιδί Τραύμα γράφει μουσική και λέξεις σε μια ψηλή πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας. Η πραγματική του ταυτότητα παραμένει μυστική. Έχει κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ: Τις "Μυστικές Χορευτικές Κινήσεις" (2018), το οποίο συνοδεύεται από ένα εγχειρίδιο απόκτησης υπερφυσικών δυνάμεων, και το "Θα Καταστρέψω τον Κόσμο" (2020), που με τη σειρά του βασίζεται στην αληθινή ιστορία ενός παρανοϊκού εγκληματία της δεκαετίας των 90s.

Πρόσφατα, το Παιδί Τραύμα μετεξελίχθηκε σε μπάντα την οποία αποτελούν οι: Κώστας Γάμμα (μπάσο, φωνητικά), Δημήτρης Γρηγοριάδης (drums – spdsx), Αντώνης Παπαδόπουλος (κιθάρα), Εmi Path (synths, φωνητικά), ΠΤ (φωνή, κιθάρα).

Οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής: Fuzz Productions - Novel Vox

Η προπώληση ξεκινάει προς 15€ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί προς 17€.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα releaseathens.gr / viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

To 2022, το Release Athens στέλνει σε όλους τους φίλους της μουσικής το μήνυμα “Release The Earth From Plastic”. Σε όλες τις ημέρες του φεστιβάλ – και όπου αυτό είναι δυνατό – θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα / ανακυκλώσιμα υλικά και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ας ξεκινήσουμε όλοι να κάνουμε έστω τα πρώτα βασικά βήματα ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Περισσότερα, σύντομα.

Όπως προαναφέραμε, ο Γιάννης Αγγελάκας και οι 100°C, μαζί με το Παιδί Τραύμα και το ντουέτο των Kadinelia, θα εμφανιστούν και στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη 23 Ιουνίου, στο Fix Factory Of Sound Open Air (26ης Οκτωβρίου 15, Θεσσαλονίκη / τηλ. 2310 500670 & 2310 504014 / fixfactoryofsound.gr).

Η προπώληση ξεκινάει προς 13€ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί προς 15€.

Διάθεση:

Τηλεφωνικά / στο 11876

Online / viva.gr & fixfactoryofsound.gr

Φυσικά σημεία / στα καταστήματα Reload, Wind