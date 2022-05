Το Release Athens υποδέχεται τον Κ. Βήτα, την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, στην Πλατεία Νερού. Ο σπουδαιότερος εκπρόσωπος της εγχώριας electronica θα πλαισιώσει τους Pet Shop Boys και τους Thievery Corporation, στην πιο πολύχρωμη βραδιά του φετινού καλοκαιριού.

Ο Κ. Βήτα θα εμφανιστεί και στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τους Thievery Corporation, την Τετάρτη 29 Ιουνίου, στο Fix Factory Of Sound Open Air.

Από τη στιγμή που το ντεμπούτο των Στέρεο Νόβα έσκασε σαν βόμβα στην ελληνική δισκογραφία, ο Κωνσταντίνος Βήτα με την παρέα του θα άλλαζε για πάντα το τοπίο στα μουσικά πράγματα του τόπου. Ως στιχουργός, θα εξέφραζε καλύτερα από κάθε άλλον τη ζωή στο αστικό περιβάλλον της Αθήνας και, ως συνθέτης, θα εισήγαγε το, σχεδόν ανυποψίαστο, κοινό στον κόσμο της ηλεκτρονικής-χορευτικής μουσικής που εκείνη την εποχή ζούσε την καλλιτεχνική και δημιουργική της κορύφωση.

Από τη διάλυση του συγκροτήματος, στα τέλη των 90s, θα ξεκινούσε μια νέα και εξίσου σημαντική πορεία ως σόλο καλλιτέχνης, με αξέχαστους δίσκους (“Για Σένα Με Αγάπη”, “Άγρια Χλόη”, “Άργος” κτλ.), σημαντικές συνεργασίες (Πόπη Αστεριάδη, Δήμητρα Γαλάνη), καθώς και ξεχωριστές δουλειές, όπως η μεταμόρφωση της μουσικής του Χατζιδάκι στο “Transformations”. Παράλληλα, ξεκίνησε την ενασχόλησή του με τα soundtracks (“Angel Baby”, “Αγέλαστος Πέτρα”, “Cleansed” κ.α.), με τον καλλιτεχνικό και εμπορικό θρίαμβο του “2”, του Δημήτρη Παπαϊωάννου, να αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της δισκογραφίας του.

Με τη νέα του δουλειά, “Neapoly”, την οποία συνυπογράφει με τον Νίκο Πατρελάκη, να έχει μόλις κυκλοφορήσει, ο Κ. Βήτα θα ανέβει στη σκηνή του Release Athens 2022 για ένα set γεμάτο από τις καλύτερες στιγμές του, τραγούδια και ορχηστρικές συνθέσεις πλημμυρισμένες από ηλεκτρονικούς ήχους που δημιουργούν μια hip hop και IDM ψηφιακή αισθητική.

Η προπώληση συνεχίζεται προς 40€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, προς 140€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.

Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμα δύο διαφορετικά διήμερα εισιτήρια για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του Release Athens 2022, κερδίζοντας ένα σημαντικό ποσό:

Pet Shop Boys, Thievery Corporation, Κ. Βήτα (30/6/22, Πλατεία Νερού) + Parov Stelar, ARTBAT & more tba (18/6/22, Πλατεία Νερού) προς 60€ (κέρδος 15€) Pet Shop Boys, Thiever Corporation, Κ. Βήτα (30/6/22, Πλατεία Νερού) + London Grammar, LP, Hooverphonic (27/6/22, Πλατεία Νερού) προς 70€ (κέρδος 15€)

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

To 2022, το Release Athens στέλνει σε όλους τους φίλους της μουσικής το μήνυμα “Release The Earth From Plastic”. Σε όλες τις ημέρες του φεστιβάλ – και όπου αυτό είναι δυνατό – θα χρησιμοποιηθούν βιοδιασπώμενα / ανακυκλώσιμα υλικά και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ας ξεκινήσουμε όλοι να κάνουμε έστω τα πρώτα βασικά βήματα ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Περισσότερα, σύντομα.

Όπως προαναφέραμε, oι Thievery Corporation και Κ. Βήτα θα εμφανιστούν και στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 29 Ιουνίου, στο Fix Factory Of Sound Open Air (26ης Οκτωβρίου 15, Θεσσαλονίκη / τηλ. 2310 500670 & 2310 504014 / fixfactoryofsound.gr).

Η προπώληση συνεχίζεται προς 25€ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Οι επόμενες φάσεις της θα ανακοινωθούν στην πορεία.

