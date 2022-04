Η Εβρίτικη Ζυγιά, ένα παραδοσιακό ορχηστρικό σχήμα με πάθος για τη διάσωση και την ανάδειξη μουσικών θησαυρών, θα παρουσιάσει live για πρώτη φορά το άλμπουμ «Ορμένιον» και υπόσχεται μία εκρηκτική βραδιά μέσα από τη μαγεία της θρακιώτικης μουσικής την Κυριακή 10 Απριλίου 2022, στο Fuzz Club.

Την Κυριακή 10 Απριλίου 2022, η ξεχωριστή μπάντα Εβρίτικη Ζυγιά επιστρέφει στους συναυλιακούς χώρους, μετά από καιρό, για ένα συναρπαστικό live γεμάτο ενέργεια που θα μας προσφέρει την ευκαιρία να ζήσουμε την απόλυτη ψυχεδελική εμπειρία. Ένα live που αναμφίβολα θα παρασύρει και θα ξεσηκώσει το κοινό, αφού η Εβρίτικη Ζυγιά κατορθώνει, με ένα πολύ ιδιαίτερο προσωπικό ήχο και ύφος, να δημιουργεί μία εντελώς πρωτότυπη εκστατική μουσική.

Δηλώστε συμμετοχή και 4 τυχεροί θα κερδίσουν από μία μονή πρόσκληση.

ΟΝΟΜΑ * ΕΠΩΝΥΜΟ * E-MAIL * ΤΗΛΕΦΩΝΟ * +30 Υποβολή

Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 8 Απριλίου το απόγευμα και οι νικητές θα ειδοποιηθούν με προσωπικό email.

Το παραδοσιακό σχήμα Εβρίτικη Ζυγιά ξεκίνησε το 2007 παίζοντας σε γλέντια και γιορτές της περιοχής με σκοπό τη διάσωση και την εξέλιξη της θρακικής μουσικής παράδοσης. Αποτελείται από όργανα αρχέγονα βαθιά ριζωμένα στην παράδοση και τη ζωή των ανθρώπων της Θράκης. Η γκάιντα, η θρακιώτικη λύρα, το καβάλι, το νταούλι.

Ο σεβασμός στο ύφος και το ηχόχρωμα που παρέδωσαν οι παλαιότερες γενιές μουσικών παντρεύεται με την ανάγκη για συνεχή δημιουργία και σύγχρονες ενορχηστρώσεις, γεννώντας το αμάλγαμα που προσδιορίζει με ακρίβεια το μουσικό ύφος του συγκροτήματος.

Σε συνεργασία με την Teranga Beat, η εξέλιξη του παραδοσιακού τους ήχου προχώρησε ένα βήμα παραπάνω μέσω διαφορετικών ενορχηστρώσεων από εκείνες στα παραδοσιακά γλέντια. Προσθέτοντας το ηλεκτρονικό όργανο CRB-Diamond 800 και το Moog, δημιουργήθηκε ένας fusion ήχος με μοναδική ταυτότητα, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την ψυχεδέλεια της θρακικής μουσικής. Δίνοντας βάση στις δυναμικές των μουσικών οργάνων και αφήνοντας μεγαλύτερο χώρο στους μουσικούς για αυτοσχεδιασμούς και δημιουργία δικών τους συνθέσεων, γεννήθηκαν τα νέα κομμάτια που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην ηχογράφηση του Ορμένιον.

Ο δίσκος ηχογραφήθηκε ζωντανά στο Arkadikon Studio, σε αναλογικό 24κάναλο μπομπινόφωνο Otari MX80 από τον Θεόδωρο Μπουρνά, στις 18 και 19 Μαΐου 2019. Αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να αποτυπωθούν στο δίσκο η ενέργεια και η δύναμη που χαρακτηρίζουν το συγκρότημα στις ζωντανές του εμφανίσεις.

Σύνδεσμοι:

Website - www.evritikizygia.gr

Facebook - www.facebook.com/evritikizygia

Instagram - www.instagram.com/wearemotorama/

Youtube - www.youtube.com/channel/UCrpzo7LlsgwhG9etvVFM3Jg/feed

«The result is a series of Thunderous bagpipe and synth workouts, surging along on rhythms that were always already devoted to all night revels, trance and altered states.»

Wire magazine

«The combination of gaïda, kaval, lyra and davul is brilliant, and these musicians are really on top of their game. This is a fascinating and exciting excursion into a little-known musical tradition now undergoing a renaissance.»

Songlines

«Η μουσική του Έβρου όπως δεν την έχεις ξανακούσει. Το "Ορμένιον" ένα από τα καλύτερα world music άλμπουμ του 2020»

Fragile



People of the Wind

Οι σαξοφωνίστες Fausto Sierakowski (Γαλλία) και James Wylie (Νέα Ζηλανδία) μαζί με τον Αλέξανδρο Ριζόπουλο στο νταούλι σχημάτισαν το τρίο "People of the Wind", το 2016 στη Θεσσαλονίκη, για να ερμηνεύσουν τις εκστατικές μελωδίες της Μακεδονίας και των παλαιών βαλκανικών λαϊκών παραδόσεων με κύριο εργαλείο τους το σαξόφωνο. Η απόδοση των μουσικών των Βαλκανίων με ένα δυτικό όργανο όπως το σαξόφωνο είναι μια πρόκληση που έχει στόχο να εμπλουτίσει και να ανανεώσει αυτήν την τόσο ιδιαίτερη μουσική παράδοση

Σύνδεσμοι:

Website - www.domnasamiou.gr/?i=portal.el.events&id=272

Facebook - www.facebook.com/peopleofthewind

TIMETABLE

19:00 DOORS

20:00 People of the Wind

21:00 Εβρίτικη Ζυγιά

https://www.facebook.com/events/608739836925228

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Τιμές Εισιτηρίων:

9€ - Περιορισμένη Προπώληση: SOLD OUT

11€ - Προπώληση

14€ - Γενική είσοδος

Προπώληση Εισιτηρίων:

Online: https://www.viva.gr/tickets/music/evritiki-zygia-en/

Τηλεφωνικά: 11876

Σημεία Προπώλησης:

Καταστήματα Wind

Ευριπίδης Βιβλιοπωλεία

Yoleni's Greek Gastronomy Center (Σόλωνος 9)

Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στο χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)