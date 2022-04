Tendts, Lip Forensics και Grey Skies φορτώνουν στις αποσκευές τους σύνθια, κιθάρες, drum machines και ξεκινούν για μια σειρά intergalactic εμφανίσεων σε Θεσσαλονίκη, Βόλο, Πάτρα, Αθήνα.

Τα τρία σχήματα εκφράζουν τη δική τους εκδοχή για τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική και το συνδυασμό αυτό θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά μαζί, με μόνο στόχο να κουνήσουν τα dancefloors με καταιγιστικά beats, massive μπασογραμμές και κολλητικές μελωδίες.

Θεσσαλονίκη : Παρασκευή, 08.04.2022 @Τhe Host

Βόλος : Σάββατο, 09.04.2022 @Cafe Society (Lip Forensics early show at 21.00)

@Rekviem Alley Bar (Tendts, Grey Skies late live show at 23.00)

Πάτρα : Παρασκευή, 15.04.2022 @Ροκφόρ (after live intergalactic battle DJ set)

Αθήνα : Σάββατο, 16.04.2022 @six d.o.g.s.

Tendts

Οι Tendts είναι Τρεις Υδροχόοι, φτιάχνουν μουσική που μπορεί να σε κάνει να χoρέψεις ή και οχι! Το Δυναμικό Τρίο από τις Πλειάδες στις live εμφανίσεις του δημιουργεί μια μίξη από psychedelic, space disco, african acid και rave, ένα πραγματικά πολυδιάστατό μουσικό σύμπαν θα ξεδιπλωθεί μπροστά σας. Αγκαλιά με τα κόνγκας, τα σύνθια, τις κιθάρες και drummachines τους οι διαγαλαξιακοί ταξιδιώτες είναι εδώ και είναι έτοιμοι να κάνουν τα πόδια αλλά και το μυαλό σας να εκραγούν!

Οι Tendts έχουν γυρίσει την Ευρώπη και έχουν μοιραστεί την σκηνή με καλλιτέχνες όπως:Tim Sweeney, Daphni, Death in Vegas, Palmbomen II, BadBadNotGood, oOoOO, Kink και αρκετούς άλλους. Ακόμα έχουν παρουσιάσει το live τους σε διάφορα φεστιβάλ με αποκορύφωμα αυτό του Sonar Festival ως εκπρόσωποι του We Are Europe. Έχουν κυκλοφορήσει επτά ep's (σε βινύλιο, κασέτα και ψηφιακά), όπου το τελευταίο 'Cosmic Swimmer' βγήκε στο επιδραστικό label Public Release του San Francisco συνοδευόμενο με τρία remixes φωτιά από τους Soulwax, Kim Ann Foxman και Eric Duncan.

To πρώτο τους άλμπουμ 'Cheap Poetry' ήρθε το 2015 μέσω τις Fair Weather Friends. Μετά από τέσσερα χρόνια, το 2019 πήραν την μεγάλη απόφαση να κάνουν την δική τους δισκογραφική T.A.F. recordings (Tendts And Friends) όπου και κυκλοφόρησαν το Οκτώβριο του 2020 το δεύτερο άλμπουμ τους 'Faith'. Η T.A.F. τώρα πια είναι το σπίτι που απέκτησαν διάφορα μουσικά προτζεκτς που τρέχουν από τον Χρήστο, τον Φώτη και τον Ηλία. Κλείνοντας, τα τελευταία πέντε χρόνια οι Tendts διαλέγουν μουσικές και μιλούν για τους αγαπημένους τους δίσκους στην δίωρη μηνιαία εκπομπή (Monthly Residency) που έχουν στο ραδιόφωνο του Paranoise.

Lip Forensics

Το ηλεκτρονικό group των Lip Forensics δημιουργήθηκε στην Αθήνα από τους Zade και Ekelon, δυο δραστήρια μέλη της αθηναϊκής εναλλακτικής σκηνής. Στόχος τους είναι να γεφυρώσουν τις indie καταβολές τους με τον ηλεκτρονικό ήχο του αύριο, δημιουργώντας δυνατές γκρούβες πλαισιωμένες από έντονα μελωδικά στοιχεία.

Η πρώτη τους κυκλοφορία Cheiloscopy (Amour Records, 2019) περιείχε, εκτός από τις original συνθέσεις και remix από τους Serafim Tsotsonis και Μelorman. Έχουν έντονη συναυλιακή δραστηριότητα με εμφανίσεις σε σημαντικά festivals (Sonar Athens, Release Festival, SNFCC Music Escapades, Ziria festival κ.α.).

Το υλικό για την δεύτερη κυκλοφορία συνέπεσε με την περίοδο του lockdown και αναμένεται μέσα στο 2022 από την Veego Records.

Grey Skies

Grey Skies είναι ένα project του Ηλία Σμήλιου, του μουσικού από τη Θεσσαλονίκη που έγινε γνωστός από τις συμμετοχές του σε groups όπως οι Mary’s Flower Superhead, Ta Toy Boy και Tendts. Είναι ένα ambient electronica project που δημιουργήθηκε το 2019 με σκοπό του καλλιτέχνη να συνθέσει και να παράξει πάνω στον ήχο της ατμοσφαιρικής ηλεκτρονικής μουσικής. Έτσι το Δεκέμβριο του 2020 κυκλοφόρησε το πρώτο του album YEAR μέσω της Fair Weather Friends Records αποσπώντας τις καλύτερες κριτικές. Μετά τη παρθενική ζωντανή παρουσίαση του Grey Skies στο Reworks Festival στη Θεσσαλονίκη ο Η. Σμήλιος συνεχίζει τις live εμφανίσεις συνθέτοντας ταυτόχρονα υλικό για την επόμενη του κυκλοφορία.