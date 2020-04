Και ο Σταύρος Λάντσιας στη σειρά των διαδικτυακών συναυλιών του ΚΠΙΣΝ

Η δεύτερη μιας διαδικτυακής σειράς συναυλιών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) έρχεται αυτό το Σάββατο. Πρόκειται, όπως έχουμε πει, για μια πρωτοβουλία του τελευταίου, εν καιρώ καραντίνας, στην οποία καταξιωμένοι καλλιτέχνες παρουσιάζουν solo συναυλίες σε ζωντανή αναμετάδοση από εμβληματικούς χώρους του ΚΠΙΣΝ, χωρίς την παρουσία κοινού.

Μετά τα εγκαίνια της σειράς, με τον Theodore το Σάββατο 25 Απριλίου, έρχεται το Σάββατο 2 Μαΐου, στις 21.00, ο Σταύρος Λάντσιας.

Ο κορυφαίος πιανίστας και διακεκριμένος συνθέτης Σταύρος Λάντσιας παρουσιάζει, σε απευθείας μετάδοση από τον Φάρο του ΚΠΙΣΝ, συνθέσεις του, όπως το Βαλς των Ματιών και ο Θάνατος του Ταύρου, καθώς και διασκευές έργων του Σοπέν και του Χατζιδάκι.

Ο Σταύρος Λάντσιας συμμετέχει για πάνω από 20 χρόνια στο συγκρότημα Human Touch με τους Γιώτη Kιουρτσόγλου (ηλεκτρικό μπάσο) και David Lynch (σαξόφωνο). Οι Human Touch έχουν ερμηνεύσει με μεγάλη επιτυχία συνθέσεις του Λάντσια. Οι Human Touch είχαν εμφανιστεί στο ΚΠΙΣΝ τον Νοέμβριο του 2017, ενώ ο Σταύρος Λάντσιας είχε, επίσης, εμφανιστεί στο ΚΠΙΣΝ με το Petros Klampanis Group το Δεκέμβριο του 2016.

Πολυδιάστατος καλλιτέχνης με ισχυρή μουσική παιδεία, ο Λάντσιας ξεκίνησε σπουδές κλασικού πιάνου στη Λευκωσία και ενορχήστρωσης στο Berklee College of Music στη Βοστώνη για να στραφεί, στη συνέχεια, και στον χώρο της σύγχρονης τζαζ. Σπούδασε τζαζ πιάνο και αυτοσχεδιασμό με τον διεθνούς φήμης καθηγητή και “γκουρού” της τζαζ Charlie Banakos, και διακρίθηκε με τα βραβεία “Count Basie Jazz Masters award for pianists 1989” και “Quincy Jones Jazz Masters award for arrangers 1990”.

Με την επιστροφή του στην Αθήνα εργάστηκε ως ενορχηστρωτής και μουσικός στην τηλεόραση και το θέατρο, έχοντας, παράλληλα, διαρκή παρουσία στην ελληνική δισκογραφία. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες όπως οι Διονύσης Σαββόπουλος, Νίκος Ξυδάκης, Έλλη Πασπαλά, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Χάρις Αλεξίου και Γιώργος Νταλάρας.

Παρακολουθήστε τη συναυλία live στο snfcc.org/lantsias, καθώς και στη σελίδα του ΚΠΙΣΝ στο Facebook @SNFCC το Σάββατο 02/05 στις 21.00