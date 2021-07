Συγκαταλέγεται στην αφρόκρεμα των ευρωπαίων djs και σχεδόν δύο δεκαετίες πλέον οι παραγωγές του γεμίζουν τα σετ των superstar DJs. Ο Aργύρης Θεοφίλης aka DJ Argy κατάγεται από την Ρόδο αλλά διαμένει μόνιμα κάπου ανάμεσα σε Ιμπίθα και Λονδίνο, κυρίως για να έχει εύκολη πρόσβαση σε πτήσεις που τον συνδέουν για dj set σε ολόκληρο τον πλανήτη. Από τους πρώτους globetrotter (πολυταξιδεμένους) DJs - παραγωγούς που έβαλαν στον παγκόσμιο dance χάρτη την χώρα μας και μακράν το πιο αναγνωρίσιμο όνομα στους πρωτοκλασσάτους DJ κύκλους, όταν η κουβέντα έρχεται στην ελληνική χορευτική σκηνή.

Το ρόστερ με τα dance labels που έχουν κυκλοφορήσει τη μουσική του είναι εντυπωσιακό. Από την Cocoon του Sven Vath και τις θρυλικές Poker Flat και Objektivity στα 00s, μέχρι την Permanent Vacation που είχε φιλοξενήσει την πιο kraut, psychedelic εκδοχή της δημιουργίας του και πρόσφατα τα EPs σε ετικέτες που καθορίζουν τις μόδες στις πίστες, όπως η Cuttin’ Headz των Martinez Brothers, η Play It Say It του Seth Troxler, η Crosstown Rebels του Damian Lazarus και πρόσφατα η θρυλική Renaissance που μόλις κυκλοφόρησε το άλμπουμ του The Interior Journey μέσα από το οποίο σκόραρε το #1 dance hit του περασμένου τριμήνου με το μελωδικό house σίνγκλ “Ketuvim”.

το μεσημέρι της Πέμπτης 8/7 λίγο μετά τις 2μμ στο O Argy -ειδικά στα εγχώρια μέσα- μιλάει σπάνια και όταν προκύπτει η ευκαιρία, όπωςστο avopolisradio.gr επιβάλλεται η κουβέντα με τον Δημήτρη Λιλή να καταγράψει τόσο την άποψή του για την dance επικαιρότητα αλλά κυρίως να καταγράψει την πορεία ενός σημαντικού για τα εγχώρια δεδομένα μουσικού-DJ, μέσα στο χρόνο. Από τα πρώτα του residencies σε clubs όπως τα Panorama Bar στο Βερολίνο ή τα supeclubs Amnesia και Space στην Ιμπίθα μέχρι τις πρόσφατες πολυσυζητημένες βραδιές του στο ΜONI της Μυκόνου και τα ασιατικά τουρ. Μαζί του ασφαλώς θα έχει τα bangers του Interior Journey και πιθανόν να ακούσουμε αποκλειστικά επερχόμενες 12ιντσες κυκλοφορίες.





Η συνέντευξη με τον Argy κορυφώνει τις δύο τελευταίες dance εβδομάδες πριν την παύση των ζωντανών εκπομπών του avopolisradio.gr στις 16 Ιουλίου.

