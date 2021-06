Μέχρι την Παρασκευή στο πρόγραμμα του σταθμού μας έχουμε χορευτικά vibes που κορυφώνονται με το guest του afro house label Madoras In Da House την πρώτη μέρα του Ιουλίου.

Newsletter #16. Aυτό που ξεκινάει τον χορευτικό επίλογο της “περίεργης” σεζόν που είχαμε. Σπέσιαλ guest την Πέμπτη 1η Ιουλίου το afro house label Madoras In Da House.

Γεμάτη Tyler The Creator και Diplo, η New Music Friday playlist του avopolisradio.gr σας περιμένει στην θέση της:

Και το Insta μας είναι το backroom για ό,τι συμβαίνει στον σταθμό.

Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή 2/7 αναμείνατε.

Τρίτη 29/6, τα Fresh Finds της blogoσφαιρας στο πρωινό 12-2μμ με τον Δημήτρη Λιλή και αμέσως μετά στο 2-4μμ 2 ώρες με τις έθνικ επιλογές του Μάκη Μηλάτου. Στο 4-6μμ η Ευδοκία Πρέκα ζωντανά στο τελευταίο παγκόσμιο show της για την σεζόν και στο 6-8μμ ο Βαγγέλη Κυριακάκης συνδυάζει 500 προσωπικές pop στιγμές με live σχολιασμό του Euro.

Τετάρτη 30/6, η Άννα Γεωργάτου στην πρώτη διαδραστική καλησπέρα με το φανατικό κοινό της στο 12-2μμ και ο Μάκης Μηλάτος με Greeks Do It Better επιλογές από την αφρόκρεμα του εγχώριου indie. Στο 4-6μμ κάνουμε rewind στο Bau Kau Show ενώ στο 6-10μμ o μουσικός ευαγγελιστής Electric Looser (Βαλάντης Τερζόπουλος) και η νέα ενότητα Sunset sessions είναι παράλληλα τα πιο εκπαιδευτικά και χαλαρωτικά 2ωρα της εβδομάδας.

Πέμπτη 1/7 και βρισκόμενοι λίγο πιο κοντά στις διακοπές, χρειάζεστε όλα τα afro house jams που έχουν τα περίφημα Madoras In Da House parties. O resident και βασικός συνεργάτης της όμαδας, Άλκης Βλειώρας aka Dj Atsou μιξάρει live μερικά από τα χορευτικά κομμάτια του καλοκαιριού και παρουσιάζει το label MIDH υπό την καθοδήγηση του Δημήτρη Λιλή. Αμέσως μετά, στο 2-4μμ ο Ζώης Χαλκιόπουλος με λευκαδίτικο αέρα στις diggin επιλογές του ενώ στο 4-6μμ ζωντανά ο Άγγελος Κυρούσης του Rock & Roll Circus σε μία από τις τελευταίες για φέτος εκπομπές του αγαπημένου δισκάδικου στο 21 της Σίνα. Στο 6-8μμ το ολόφρεσκο νέο δίδυμο Σάρα και Μάρα going live. Η Ντενίσα Μπαϊρακτάρι και η Ελένη Φασουλή προσεγγίζουν το mainstream με το δικό του καθημερινό touche.

Παρασκευή 2/7 και στο 12-2μμ το Athens Incoming με τα Fresh Finds σε επανάληψη. Στο 2-4μμ ο Μάκης Μηλάτος ζωντανά παρουσιάζει όλες τις νέες κυκλοφορίες και περισσότερη νέα μουσική ακολουθεί στο 4-6μμ του Music Room. Λίγο πριν το κλείσιμο της εβδομάδας στο 6-8μμ, η αρχισυντάκτρια του avopolis.gr Ελένη Τζαννάτου υποδέχεται στο στούντιο τον άρτι αφιχθέντα από την Ολλανδία Άρη Καζακόπουλο και επίσης συντάκτη του Avopolis, ενώ όπως κάθε Παρασκευή το δισκοπωλείο Kasseta Records στο 8-10μμ έχει τους δίσκους που χρειάζεστε για το τριπ του Σου Κου. See ya next week - Keep Kids Dancing.