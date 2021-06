Νέα εβδομάδα, νέο πρόγραμμα του Avopolis Radio.

Η New Music Friday playlist του avopolisradio.gr είναι στην θέση της.

και το Instagram μας που σε παράλληλο χρόνο ανεβαίνουν και όλες οι νέες μουσικές μας ανακαλύψεις.

Η ροή των υπόλοιπων τεσσάρων ημερών έχει ως εξής:

Τρίτη 22/6, 12-2μμ τα Fresh Finds της blogoσφαιρας δια στόματος Δημήτρη Λιλή και στο 2-4μμ ακούμε σε επανάληψη τον Μάκη Μηλάτο να διαλέγει εγχώριο indie. Τα μικρόφωνα ζωντανεύουν τόσο στο 4-6μμ της Ευδοκίας Πρέκα ζωντανά όσο και στο 6-8μμ που ο Βαγγέλης Κυριακάκης μετράει αντίστροφα τις 500 αγαπημένες του pop στιγμές. Παράλληλα στο site του σταθμού έχει επιμεληθεί και τη μίνι κριτική στο νέο άλμπουμ των Ta Toy Boy.

Τετάρτη 23/6, η Άννα Γεωργάτου στην πιο διαδραστική και με φανατικό κοινό εκπομπή της εβδομάδας, ρολλάρει στο 12-2μμ, ενώ ο Μάκης Μηλάτος επιστρέφει στις Greeks Do It Better επιλογές του. Στο 4-6μμ η Ξανθή Γεωργακοπούλου επιστρέφει στις ζωντανές αναμεταδόσεις, ενώ στο 6-8μμ τη μουσική επιμελείται ο μουσικός ευαγγελιστής Electric Looser (Βαλάντης Τερζόπουλος).

Πέμπτη 24/6 και κάπου ανάμεσα στο 12-2μμ ξανανταμώνουμε ζωντανά με την αγαπητή Σtella. Έχει ανακοινώσει το πρώτο της headline show στην Τεχνόπολη στις 9 Ιουλίου και έχουμε μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να μάθουμε πόσο δημιουργική ήταν στο διάστημα του lockdown. Αμέσως μετά, στο 2-4μμ ο Ζώης Χαλκιόπουλος με λευκαδίτικο αέρα στις diggin επιλογές του ενώ στο 4-6μμ ζωντανά στο studio o Άγγελος Κυρούσης του Rock & Roll Circus με επιλογές από τα ράφια του αγαπημένου δισκάδικου στο 21 της Σίνα. Στο 6-8μμ το riot grrrl δίδυμο Σάρα και Μάρα τα λένε όπως είναι. Μουσικά η Ντενίσα Μπαϊρακτάρι και η Ελένη Φασουλή προσεγγίζουν το mainstream ανάλογα με την τρέχουσα επικαιρότητα.

Παρασκευή 25/6 και στο 12-2μμ έχει New Music Friday ενώ στο 2-4μμ ο Μάκης Μηλάτος παρουσιάζει τις νέες κυκλοφορίες που έχει ξεχωρίσει από το πρώτο εξάμηνο. Αμέσως μετά, 4-6μμ Music Room και στο 6-8μμ, οι επιλογές της αρχισυντάκτριας του avopolis.gr Ελένης Τζαννάτου. Όπως κάθε Παρασκευή το δισκοπωλείο Kasseta Records στο 8-10μμ έχει τους δίσκους που χρειάζεστε για το βράδυ της Παρασκευής.