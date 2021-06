Newsletter #14. Aυτό που συνειδητοποιείς ότι μπήκαμε στον τελευταίο μήνα πριν το καλοκαιρινό break και ψάχνεις ανάμεσα στα «Κύματα» του Leon Of Athens και σε τρόπικαλ δίσκους τον ήλιο που σου κρύβει η κλιματική αλλαγή.

Στο ζουμί.

Δευτέρα 14/6, ο Δημήτρης Λιλής στο 12-2μμ διαλέγει τρόπικαλ μουσική μετά και από τα εξαιρετικά ethnic mixtapes του Mάκη Μηλάτου ο οποίος ακολουθεί στο 2-4μμ με όλη τη νέα μουσική που χρειάζεστε για αυτή την Δευτέρα. Στο απογευματινό 4-6μμ κάνουμε rewind στην τελευταία εκπομπή του Plissken crew αλλά στο 6-8μμ ο διεθνής beat maker Jesvs Lo5t παρουσιάζει το όραμα του για το HEADNOD SHOW ενώ στο βραδινό 8-10μμ οι Espressarios επιστρέφουν στις ζωντανές εκπομπές.

Τρίτη 15/6, στο πρωινό 12-2μμ τα Fresh Finds της blogoσφαιρας στο εναρκτήριο και στο 2-4μμ με αφορμή το χορευτικό Manchester ντοκιμαντέρ που κλείνει το Backstage Film Festival ξαναπαίζουμε την εκπομπή - φόρο τιμής του Μάκη Μηλάτου στην ιστορική πόλη. 4-6μμ η Ευδοκία Πρέκα ζωντανά για το καθιερωμένο παγκόσμιο show της και 6-8μμ η μέρα κλείνει με 30 από τις 500 προσωπικές pop στιγμές του Βαγγέλη Κυριακάκη.

Τετάρτη 16/6, η Άννα Γεωργάτου καλησπερίζει ζωντανά το φανατικό κοινό της στο 12-2μμ, ενώ ο Μάκης Μηλάτος επιστρέφει στις Greeks Do It Better επιλογές του στο 2-4μμ. Στο 4-6μμ κάνουμε rewind στο τελευταίο Bau Kau Show ενώ στο 6-8μμ αλλάζουμε ώρα και μέρα στα mixtape του συλλέκτη, μουσικού ευαγγελιστή Electric Looser (Βαλάντης Τερζόπουλος). Αναμείνατε βινυλιακό σετ με ερωτικές φλωριές.

Πέμπτη 17/6, κάπου ανάμεσα στο 12-2μμ τα ξαναλέμε με τον Leon Of Athens που έχει δύο φρέσκα singles και πολλά να πει για τις επερχόμενες εμφανίσεις του στην Αμερική. Αμέσως μετά, στο 2-4μμ ο Ζώης Χαλκιόπουλος με λευκαδίτικο αέρα στις diggin επιλογές του ενώ στο 4-6μμ ξανακούμε τον Άγγελο Κυρούση του Rock & Roll Circus με τις επιλογές της Record Store day όπως κόσμησαν τα ράφια του αγαπημένου δισκάδικου στο 21 της Σίνα. Στο 6-8μμ το ολόφρεσκο νέο δίδυμο Σάρα και Μάρα going live. Η Ντενίσα Μπαιρακτάρη και η Ελένη Φασουλή προσεγγίζουν το mainstream με το δικό του καθημερινό touche.

Παρασκευή 18/6 και στο 12-2μμ έχει New Music Friday ενώ στο 2-4μμ ο Μάκης Μηλάτος παρουσιάζει όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού. Αμέσως μετά, 4-6μμ το Music Room συνεχίζει και στο 6-8μμ, drums please καθότι τα παιδιά του Low Fidelity, Εύη Χουρσανίδη και Άγγελος Κλειτσίκας φτιάχνουν την τέλεια κασέτα για roadtrip. Γράφοντας για κασέτες, υπενθυμίζουμε ότι κάθε Παρασκευή το δισκοπωλείο Kasseta Records στο 8-10μμ έχει τους δίσκους για το βράδυ της Παρασκευής.