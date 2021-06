Newsletter #13. Aυτό με τη συνέντευξη Γιαν Βαν, την Πέμπτη 10 Ιουνίου, λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου του album στην Terranga Beat Records.

Πλησιάζουμε έναν ολόκληρο μήνα κανονικής ροής, δηλαδή με ζωντανές εκπομπές και όπως είναι αναμενόμενο πυκνώνουν οι συνεντεύξεις και οι συνευρέσεις στο 89 της Ασκληπιού.

Δευτέρα 7/6, ο Δημήτρης Λιλής στο 12-2μμ και ο Mάκης Μηλάτος στο 2-4μμ ξεκινούν με χαλαρές μουσικές επιλογές τη νέα εβδομάδα. Στο απογευματινό 4-6μμ το Plissken crew βγαίνει ζωντανά και συνειδητοποιεί πως έχουν περάσει 6 χρόνια από το Plisskkën του 2015. Παράλληλα, παρατηρεί πως έχει διαμορφωθεί σήμερα ο ήχος των καλλιτεχνών που συμμετείχαν στο τότε line up και 6-8μμ δίνει σκυτάλη στον Jan Jiki και τα HEADNOD SHOW beats με ζωντανό mic ενώ στο βραδινό 8-10μμ οι Espressarios κλείνουν χορευτικά την μέρα.

Τρίτη 8/6 και ο Δημήτρης Λιλής διαλέγει τα Fresh Finds της blogoσφαιρας στο εναρκτήριο 12-2μμ. Ο Μάκης Μηλάτος ακολουθεί σε επανάληψη και 4-6μμ η Ευδοκία Πρέκα επιστρέφει ζωντανά στο καθιερωμένο παγκόσμιο show της με το μυαλό στην Αμοργό ενώ η μέρα κλείνει με τον pop mastermind Βαγγέλη Κυριακάκη στο 6-8μμ. να μετράει ανάποδα το προσωπικό του τοπ 500 αγαπημένων κομματιών ever.

Τετάρτη 9/6, η Άννα Γεωργάτου καλησπερίζει το φανατικό κοινό της στο 12-2μμ, ενώ ο Μάκης Μηλάτος επιστρέφει στις Greeks Do It Better επιλογές του. Στα ζωντανά επιστρέφει και η Ξανθή Γεωργακοπούλου με το Bau Kau Show στο 4-6μμ ενώ 6-8μμ αλλάζουμε ώρα και μέρα στα mixtape του συλλέκτη, μουσικού ευαγγελιστή Electric Looser (Βαλάντης Τερζόπουλος).

Πέμπτη 10/6 υποδεχόμαστε στις 12μμ τον Γιάν Βαν Αγγελόπουλο, νέο καλλιτέχνη στο ρόστερ της εξαιρετικής Teranga Beat Records. Ακούμε ολόκληρο το νέο του άλμπουμ Streams μία μέρα πριν κυκλοφορήσει επίσημα και συζητάμε μαζί του για την περίοδο της δημιουργία του. Αμέσως μετά, στο 2-4μμ ο Ζώης Χαλκιόπουλος ακροβατεί ανάμεσα σε νέα και παλαιότερα digs ενώ στο 4-6μμ o Άγγελος Κυρούσης του Rock & Roll Circus διαλέγει δίσκους από τα ράφια του αγαπημένου δισκάδικου στο 21 της Σίνα. Στο 6-8μμ το στούντιο καταλαμβάνουν η Σάρα και η Μάρα, δηλαδή η Ντενίσα Μπαϊρακτάρι και η Ελένη Φασούλη για 2 ώρες απρόβλεπτες σε κάθε τους λεπτό.