Newsletter #12. Και μπαίνει ο Ιούνιος και ακόμα δεν έχουμε πιει μια πίνα κολάδα με εξωτικά μπιτάκια στα ηχεία.

Θα μιλήσουμε για αυτό αναλυτικά την Τρίτη 1η Ιουνίου, λίγο πιο νωρίς απ' ό,τι συνήθως. Στις 11 το πρωί brunch σας σερβίρουν ο Δημήτρης Λιλής, ο Γιάννης Πετρής bartender και σεφ του Τiki Bar και ο κολλητός του Διονύσης Πολάτος aka το τρυφερό αγόρι πίσω από την μπάρα του Ιπίτου bar.

3η εβδομάδα με ζωντανές εκπομπές και είμαστε on fire.

Δευτέρα 31/5, ο Δημήτρης Λιλής στο 12-2μμ διορθώνει τη New Music Friday και ετοιμάζει το έδαφος για την cool συνάντηση μεταξύ Mάκη Μηλάτου και David Byrne. Ναι, σωστά διαβάσατε στο 2-4μμ ο Μάκης με αφορμή το πάθος του David Byrne γισ την βραζιλιάνικη μουσική και την ετικέτα Luaka Bop που δημιούργησε, κάνει ένα multiethnic μουσικό ταξίδι σε Λατινική Αμερική, Αφρική και Καραϊβική και παραδίδει μαθήματα παγκόσμιας μουσικής ιστορίας.

Τρίτη 1/6 και ανοίγουμε μικρόφωνα από τις 11πμ. Ο Δημήτρης Λιλής συναντά τους αξιότιμους bartenders Γιάννη Πετρή και Διονύση Πολάτο και αφού απαντήσουν στο ερώτημα «Γιατί δεν ακούμε μουσική στα μπαρ, μπαμπα;» διαλέγουν καλοκαιρινά jams και προτείνουν ανάλαφρες συνταγές για ποτό και σνακ.

4-6μμ η Ευδοκία Πρέκα επίσης ζωντανά στο καθιερωμένο world show της και αμέσως μετά ο pop mastermind του σταθμού Βαγγέλης Κυριακάκης στο 6-8μμ. με το προσωπικό του τοπ 500 αγαπημένα κομμάτια ever.

Την Πέμπτη 3/6, το βίντατζ και τα βινύλια στην επιφάνεια. Surface vibes από τις 12 μέχρι τις 4μμ το 89 της Ασκληπιού που γεμίζει με ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ & ΔΙΣΚΟΙ. Στο 4-6μμ ξανακούμε την τελευταία επεισοδιακή εκπομπή του Άγγελου Κυρούση και του Rock & Roll Circus, στο 6-8μμ έχουμε νέα άφιξη με live μικρόφωνα από δύο ενδιαφέρουσες νέες φωνές της δημοσιογραφίας και του πολιτισμού ενώ στο 8-10μμ ο συλλέκτης, μουσικός ευαγγελιστής Electric Looser (Βαλάντης Τερζόπουλος) μοιράζεται τις πρόσφατες ανακαλύψεις του.

Παρασκευή 4/6 και στο 12-2μμ ξεκινάει η New Music Friday μανία, στο 2-4μμ ο Μάκης Μηλάτος παρουσιάζει ότι φρέσκο έχει έρθει στο mailbox, 4-6μμ μία από τις παλαιότερες εκπομπές του σταθμού με τίτλο The Music Room και αμέσως μετά 6-8μμ το δίδυμο φωτιά Εύη Χουρσανίδη - Άγγελος Κλειτσίκας σε νέες ζωντανές Low Fidelity περιπέτειες. Σαν έτοιμοι από καιρό για το πραγματικό άνοιγμα της εστίασης 8-10μμ το δισκοπωλείο Kasseta Records σας εύχεται καλό ΣΚ. See ya next.