Newsletter #11 για το Avopolis Radio εν μέσω χάους και δημιουργίας στο 89 της Ασκληπιού.

Παρόλα αυτά η New Music Friday playlist του avopolisradio.gr σας περιμένει. 23 jams για να αποχαιρετήσετε την άνοιξη. Follow & share.

Στο πρόγραμμα της εβδομάδας, το στούντιο έχει ανοίξει πόρτες για τα καλά και από εμβολιασμένους μέχρι covid free φίλους-παραγωγούς, όλα συμβαίνουν εδώ.

Δευτέρα 24/5, στο 2-4μμ, ο Μάκης Μηλάτος μοιράζει νέα μουσική γνώση και στο 4μμ με 6μμ τα παιδιά του Plissken θυμούνται το line up του 2013 και ανακοινώνουν μέρος αυτών που σχεδιάζουν για το 21-22.

Στην απογευματινή ζώνη, ο Jan Jiki στο πρώτο ζωντανό studio sess με old school beats και το Headnod Show 6μμ με 8μμ είναι ο τρόπος για να χαλαρώσεις και να μάθεις μπαλίτσα, λειτουργεί και σαν warm up για τα εθνικ disco house δισκάκια των Espressarios που κλείνουν την μέρα στο χορευτικό 8-10μμ.

Τρίτη 25/5, ο Δημήτρης Λιλής παρουσιάζει τα Fresh Finds της blogoσφαιρας στο 12-2μμ, η Ευδοκία Πρέκα επίσης ζωντανά στο καθιερωμένο παγκόσμιο show της και η τελευταία ζωντανή εκπομπής της ημέρας έρχεται από τον pop mastermind του σταθμού Βαγγέλη Κυριακάκη στο 6-8μμ, συνεχίζοντας την λίστα με τα 500 αγαπημένα του κομμάτια ever.

μοιράζει τις πρώτες καλησπέρες στοεπιστρέφει σε Greeks Do It Better φόρμες στοεπιστρέφει στο ζωντανό επιτέλους BauKau show, ενώξαναπαίζουμε τα κονσεπτικά mixtape τηςκαι guests από το jazzgazing.com μπλογκ των