ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Backstage Film Festival και κυρίως η disco είναι ο άξονας γύρω από τον οποίο στροβιλίζεται το πρόγραμμα της εβδομάδας στο Toκαι κυρίως η disco είναι ο άξονας γύρω από τον οποίο στροβιλίζεται το πρόγραμμα της εβδομάδας στο avopolisradio.gr και αυτό είναι το newsletter #11 με τις εκπομπές από 17/5 - 21/5.

Εννοείται ότι ηχητικά συνοδεύεται από τη New Music Friday playlist μας.

Στο πρόγραμμα της εβδομάδας, τα μικρόφωνα και πάλι ON AIR και η συνεχόμενη ροή ζωντανών εκπομπών έχεις κάπως έτσι:

Δευτέρα 17/5, ο Δημήτρης Λιλής στο 12-2μμ ανοίγει κάνει το απαραίτητο disco ζέσταμα πριν ολοκληρώσει το μιξ που θα πλαισιώσει την προβολή του Studio 54.

Στο 2-4μμ ο Μάκης Μηλάτος παρουσιάζει όλους τους δίσκους που έχουν συζητηθεί στο πρώτο πεντάμηνο του 2021, ενώ αρκετά από αυτά τα κομμάτια αποτελούν και το Αvopolis picks mixtape.





Στην απογευματινή ζώνη, ο μουσικός μετανάστης Jesvs Lo5t, στέλνει ένα mixtape εμπνευσμένο από τις πρώτες μέρες στην Μπολόνια και δίνει χώρο στον dj Ni So για 60 λεπτά beatmaking μαγείας. Όλα αυτά στο 6-8μμ ενώ στο κλείσιμο της Δευτέρας, ζωντανά και κατευθείαν από το 89 της Ασκληπιού, επιτέλους επιστρέφουν οι Espressarios των Georgio Firmani & Manos Coffee.

Τρίτη 18/5. Ο Δημήτρης Λιλής παρουσιάζει τα Fresh Finds της blog-o-σφαιρας στο 12-2μμ, δηλαδή κυρίως νέες κυκλοφορίες αποκλειστικά από πρωτοεμφανιζόμενους. Ο Μάκης Μηλάτος έχει προηχογραφήσει τον οδηγό σας για το για το 2o μέρος του Backstage Film Festival και το ακούτε στο 2-4μμ ενώ η βασίλισσα του worldwide, Ευδοκία Πρέκα, επιστρέφει ζωντάνα στον θρόνο της στο 4-6μμ. Λίγο πριν το φινάλε στο 6-8μμ την διαδέχεται και κλείνει τη μέρα ο indie pop πρίγκηπας, Βαγγέλης Κυριακάκης, ελπίζοντας όλοι σε μία ακόμα κονσεπτική εκπομπή.

Τετάρτη 19/5, η Άννα Γεωργάτου μοιράζει τις πρώτες καλησπέρες στο 12-2μμ και ο Μάκης Μηλάτος επιστρέφει στην Greeks Do It Better νόρμα του στο 2-4μμ. Στο 4-6μμ επιστρέφει και η Ξανθή Γεωργακοπούλου με το BauKau show, ενώ 6-10μμ παρουσιάζουμε χορευτικά guest mixes από ονόματα όπως Andrew Weatherall, Ela Minus, Padded Cell και Dj Harvey λίγο πριν το άνοιγμα του φιλμ Studio 54 στο Backstage Film Festival.

Την Πέμπτη 20/5, η φάση είναι σουβλάκια, ραντεβού εμβολιασμού και δίσκοι. Από τις 12 μέχρι τις 4μμ στο 89 της Ασκληπιού εναλλάσσονται οι φωνές και οι ιδιαίτερες diggin' επιλογές των Δημήτρη Λιλή και Ζώη Χαλκιόπουλου, ενώ στο 4-6μμ ξανακούμε την εκπομπή του Άγγελου Κυρούση από το Rock & Roll Circus. Ζωντανά μικρόφωνα και επιτέλους κιθαριστικές επιλογές μιας άλλης εποχής στο 8-10μμ με τους Thieves Like Us (Δημήτρης Γονέος και Δημήτρης Ιβάνοβιτς).

Παρασκευή 21/5 και μετά τα στανταράκια New Music Friday στο 12-2μμ και το Various Artists του Μάκη Μηλάτου, το κοινό αναμένει τους Shake & Bake σχηματισμούς των Lo-Fidelity All Stars, δηλαδή, Εύη Χουρσανίδη και Άγγελος Κλειτσίκας στο 6-8μμ. Αμέσως μετά, η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας στο 8-10μμ ανήκει στο μιξ του δισκοπωλείου Kasseta Records.