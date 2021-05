Ο παρουσιαστής Dan Rather του AXS TV και η εκπομπή του The Big Interview πέτυχαν κάτι σχεδόν ακατόρθωτο. Παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι των Ad Rock και Kathleen Hanna είναι "από πάντα" μαζί (ειδικά για όσους γεννήθηκαν στα 90s) μα κυρίως είναι "πάντα κουλ" (γιατί ο ένας είναι Beastie Boys και η άλλη ιδρυτικό μέλος και τραγουδίστρια των Bikini Kills, βλέπε μαμάδες των riot grrrl και Queercore κινημάτων), σπάνια εμφανίζονται μαζί ειδικά στην τηλεόραση και ειδικά σε εκπομπές που καταθέτουν τις κοινές προσωπικές τους απόψεις.

Στο What's Up with Dan Rather, της 21ης Απριλίου, το ζευγάρι ανοίγεται σχετικά με τα επαγγελματικά του σχέδια (οι Beasties ετοιμάζουν ένα ακόμη Best Of και οι Biking Kills έχουν επανασυνδεθεί και βγαίνουν σε περιοδεία) αλλά και πιο προσωπικές στιγμές.

Ένα τετράλεπτο teaser είναι διαθέσιμο εδώ:

Για την μεγάλη version της συνέντευξης πρέπει να κάνουμε λίγη ακόμα υπομονή μέχρι να ανέβει στο αρχείο του AXS.

https://www.axs.tv/channel/the-big-interview-with-dan-rather/

