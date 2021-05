ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

avopolisradio.gr. Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι, αυτό είναι το newsletter #10 σχετικά με τις εκπομπές της εβδομάδας στο

Όπως πάντα ηχητικά συνοδεύεται με τη New Music Friday playlist μας.

Μην διστάσετε να ακολουθήσετε και να μοιραστείτε με φίλους το παρακάτω link:

Το ίδιο ισχύει και για το Instagram του σταθμού, μιας και θέλουμε 8 followers για τον μαγικό αριθμό 700.

Στο πρόγραμμα της εβδομάδας, απλά κρατιόμαστε για μια τελευταία εβδομάδα με mixtapes, πριν ανοίξει ο τουρισμός, κοπούν οι περιορισμοί και επιστρέψει το στούντιο στη συνεχόμενη ροή ζωντανών εκπομπών.

Δευτέρα 10/5, ο Δημήτρης Λιλής στο 12-2μμ ανοίγει τα promos του ΣΚ και κάνει dig σε πρόσφατα αγορασμένα βινύλια.

Στο 2-4μμ ο Μάκης Μηλάτος προετοιμάζει το έδαφος για το 2o μέρος του Backstage Film Festival και στο 4μμ-6μμ το πρώτο mixtape των Plissken είναι γεγονός με νέες κυκλοφορίες από hip hop και ηλεκτρονικά ονόματα.

Στην απογευματινή ζώνη, ο Jan Jiki επιστρέφει με ένα ακόμη beats/hip hop mixtape και το Headnod Show 6μμ-8μμ είναι ο τρόπος για να χαλαρώσεις και να μάθεις μπαλίτσα, σπέσιαλ warm up για τα ethnic σχεδόν disco house beats των Espressarios που κλείνουν την μέρα στο χορευτικό 8-10μμ.

Τρίτη 11/5, ο Δημήτρης Λιλής παρουσιάζει τα Rookie Tuesdays στο 12-2μμ, δηλαδή νέες κυκλοφορίες αποκλειστικά από πρωτοεμφανιζόμενους. Η Ευδοκία Πρέκα στο τελευταίο mixtape ραντεβού της, με την ελπίδα ότι από την επόμενη εβδομάδα επιτέλους θα την έχουμε ξανά live στο στούντιο ενώ το ίδιο ισχύει και για τον pop mastermind του σταθμού Βαγγέλη Κυριακάκη, στο στο 6-8μμ.

Τετάρτη 12/5, η Άννα Γεωργάτου έχει τους φανς στα κάγκελα και μοιράζει τις πρώτες καλησπέρες στο 12-2μμ με τον Μάκη Μηλάτο να επιστρέφει σε Greeks Do It Better φόρμες στο 2-4μμ. Στο 4-6μμ ο Δημήτρης Λιλής αναπληρώνει εκτάκτως την Ξανθή Γεωργακοπούλου και το BauKau show, ενώ 6-10μμ ξαναπαίζουμε τα κονσεπτικά mixtapes της Ηρούς Λιάτου.

Πέμπτη 13/5, το βίντατζ και τα βινύλια βασιλεύουν. Από τις 12 μέχρι τις 4μμ το 89 της Ασκληπιού γεμίζει με ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ & ΔΙΣΚΟΥΣ καθώς και τις ιδιαίτερες diggin' επιλογές των Δημήτρη Λιλή και Ζώη Χαλκιόπουλου, με το Ηλία Πίτσιο της Into The Light. Στο 4-6μμ, ω ναι, επιστρέφει ο Άγγελος Κυρούσης του Rock & Roll Circus ενώ στο 8-10μμ ο συλλέκτης, μουσικός ευαγγελιστής Electric Looser (Βαλάντης Τερζόπουλος) μοιράζεται τις πρόσφατες ανακαλύψεις του.

Παρασκευή 14/5 και όλα είναι έτοιμα για το άνοιγμα του τουρισμού (και καλά). Στο 12-2μμ ξεκινάει η New Music Friday μανία, στο 2-4μμ ο Μάκης Μηλάτος συνεχίζει με νέες κυκλοφορίες και η νύχτα της Παρασκευής 8-10μμ κλείνει με το μιξ του δισκοπωλείου Kasseta Records.