Newsletter #17. To τελευταίο για την φετινή σεζόν. Από Σεπτέμβρη πάλι.

Φεύγουμε για διακοπές, αλλά παίρνουμε μαζί μας όλες τις νέες κυκλοφορίες με τη New Music Friday playlist του avopolisradio.gr



Και το Ιnsta μας σας είναι το backroom για ότι συμβαίνει στον σταθμό.

Την Πέμπτη 15/7 οι τελευταίες ζωντανές εκπομπές για φέτος.

Μέχρι τότε, η Δευτέρα 12/7 ανήκει στα Summer Jams του Δημήτρη Λιλή στο 12-2μμ και τα καλύτερα του πρώτου εξαμήνου δια χειρός Μάκη Μηλάτου στο 2-4μμ.

Τα παιδία του Plissken ζουν το δικό τους συναυλιακό καλοκαίρι και μία αρχειακή εκπομπή τους σας περιμένει στο 4-6μμ, ενώ ολόφρεσκα, τελευταία νέα μιξ έχουν επιμεληθεί ο Jesvs Lo5t για το Headnod Show στο 6-8μμ και οι Espressarios στο βραδινό 8-10μμ.

Η Τρίτη και 13 Ιουλίου ξεκινάει με τα Fresh Finds του Δημήτρη Λιλή στο 12-2μμ, συνεχίζει με έθνικ κατευθύνσεις από τα αρχεία του Μάκη Μηλάτου 2-4μμ και της Ευδοκίας Πρέκα στο 4-6μμ, ενώ ζωντανά στο τελευταίο indie pop show για φέτος ο Βαγγέλη Κυριακάκης που συνδυάζει 500 προσωπικές pop στιγμές με την γνώμη του για τον τελικό του Euro.

Τετάρτη 14/7, η Άννα Γεωργάτου στην τελευταία ζωντανή και διαδραστική καλησπέρα με το φανατικό κοινό της στο 12-2μμ και ο Μάκης Μηλάτος στο τελευταίο best of Greeks Do It Better για το εξάμηνο που αφήσαμε πίσω. Στο 4-6μμ κάνουμε rewind στο Bau Kau Show ενώ στο 6-10μμ o μουσικός ευαγγελιστής Electric Looser (Βαλάντης Τερζόπουλος) και η νέα ενότητα Sunset sessions είναι παράλληλα τα πιο εκπαιδευτικά και χαλαρωτικά 2ωρα της εβδομάδας.

Πέμπτη 15 Ιουλίου είμαστε όλοι λίγο πιο κοντά στις διακοπές. Ο Δημήτρης Λιλής στο πανηγυρικό τελευταίο Incoming και αμέσως μετά, στο 2-4μμ ο Ζώης Χαλκιόπουλος μας δίνει το λευκαδίτικο update στις diggin επιλογές του. Στο 4-6μμ ξανακούμε την τελευταία εκπομπή του Rock & Roll Circus πριν την καλοκαιρινή Record Store Day και ακολουθεί στο 6-8μμ η τελευταία για φέτος εκπομπή της εξαιρετικής ομάδας Σάρα και Μάρα going live με τις Ντενίσα Μπαϊρακτάρι και Ελένη Φασουλή να προσεγγίζουν το mainstream με το δικό του καθημερινό touche.

Παρασκευή 16/7 ξεκινάνε τα ασταμάτητα rewind από το σημαντικότερο ίσως ραδιοφωνικό αρχείο νέων κυκλοφοριών και μουσικής με περιεχόμενο.

Μέρος αυτών τις βρίσκετε και εδώ.

Καλές Βουτιές. Ραντεβού από Σεπτέμβρη.