Η Eβδομάδα στο Avopolis Radio

αναμείνατε σύντομα το σπουδαίο αφιέρωμα του Μάκη Μηλάτου στο Backstage Film Festival του avopolis.gr

Στο πρόγραμμα:

Δευτέρα 5/4, ο Δημήτρης Λιλής μοιράζεται συνταγές για απλό αλλά χορταστικό brunch και παίζει τα βινύλια (παλιά και καινούρια) που ξεχώρισε το Σ/Κ στο 12-2μμ. 2-4μμ ο Μάκης Μηλάτος και αυτός ζωντανά από το στούντιο της Ασκληπιού διαλέγει κυρίως CDs από τα αμέτρητα του προσωπικού του αρχείου ενώ οι αποκλειστικά νέες κυκλοφορίες επιστρέφουν στο 4-6μμ που δίνει τον παλμό του είναι η σειρά του Jan Jiki με beats στο καθιερωμένο Headnod Show και afro tropical χορευτικά άσματα για το καλοκαίρι που έρχεται στο 8-10μμ από τους Espressarios. μοιράζεται συνταγές για απλό αλλά χορταστικό brunch και παίζει τα βινύλια (παλιά και καινούρια) που ξεχώρισε το Σ/Κ στοκαι αυτός ζωντανά από το στούντιο της Ασκληπιού διαλέγει κυρίως CDs από τα αμέτρητα του προσωπικού του αρχείου ενώ οι αποκλειστικά νέες κυκλοφορίες επιστρέφουν στοπου δίνει τον παλμό του avopolis.gr . 6-8 μμ

Τρίτη 6/4 και όπως κάθε Τρίτη τα καλούδια που έχουν ετοιμάσει η Ευδοκία Πρέκα στο 4-6μμ και ο Βαγγέλης Κυριακάκης στο 6-8μμ είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Στο κλείσιμο της μέρας, 8-10μμ αναμείνατε electro και techno από το Αμβούργο με αγάπη και το Futuretro show του Χρήστου Μαυρίδη.

Τετάρτη 7/4, κάποιοι ζουν την Άννα Γεωργάτου στο 12 με 2μμ να ακούν. Η εκπομπή με το ακραίο fanbase στην θέση της και αμέσως μετά Μάκης Μηλάτος με μπόλικες ελληνικές κυκλοφορίες. Στο 4-6μμ το Bau Kau Show της Ξανθής Γεωργακοπούλου Ντάβου και στο βραδινό 8-10μμ άλλη μια «ακραία» (not) ενότητα με τον τίτλο Music To Make Love To Your Wife από την Ηρώ Λιάτου.

Πέμπτη 8/4, η αγάπη για βινύλια είναι στον αέρα. Στο 12-2μμ ο Δημήτρης Λιλής ψαχουλεύει τα βινύλιά του και προετοιμάζει το κλίμα για το βαθύ, ambient και jazzy ήχο που έχει το Diggin’ του Mr. Z. Το χάσιμο στα βινύλια δεν τελειώνει μέχρι να σφυρίξει ο Βαλάντης Τερζόπουλος aka Electric Looser στο 8-10μμ της Πέμπτης. Φρέσκες κυκλοφορίες αυτή την φορά και πάντα είναι ένα στοίχημα όταν djs- υλλέκτες με άριστη γνώση του παρελθόντος στρέφονται στις νέες κυκλοφορίες.

Παρασκευή 9/4, New Music Friday σημαίνει όλη η νέα μουσική που κυκλοφόρησε μέσα στην εβδομάδα και θα έχετε σε μία λίστα για να εντρυφήσετε το Σ/Κ. Στο 2-4μμ ο Μάκης Μηλάτος συνεχίζει με νέες κυκλοφορίες, στο 4-6μμ ο Πέτρος Μακρής κάνει τα δικά του και το νο. 2 δημοφιλέστερο show του ραδιοφώνου, το περίφημο Low Fidelity της Εύης -akoy ayto- Χουρσανίδη και του Άγγελου Κλειτσίκα επιστρέφουν στο 6-8μμ. Στο ριμπάουντ και όχι (στη ριμπάουντ) το παρασκευιάτικο μιξ του δισκοπωλείου Kasseta Records.