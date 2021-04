ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

avopolisradio.gr. Άλλη μια Δευτέρα, άλλο ένα newsletter με τις εκπομπές της εβδομάδας στο

Στο πρόγραμμα της εβδομάδας φλεξάρουμε το πνευματικό τέκνο του Avopolis, δηλαδή το Backstage Film Festival.

Δευτέρα 19/4, ο Δημήτρης Λιλής στο 12-2μμ ξεσκονίζει δισκάκια του 1991 εμπνευσμένος από αυτό το Tηνστοξεσκονίζει δισκάκια τουεμπνευσμένος από αυτό το φοβερό party mix του Μάκη Μηλάτου

2-4μμ ο Μάκης Μηλάτος σε μία ακόμα από τις υποδειγματικές ζωντανές εκπομπές του και στο 4μμ-6μμ υποδεχόμαστε ένα ακόμα mixtape της Τάνιας Σκραπαλιώρη με δείγματα από αυτό που ονομάζουμε Στοσε μία ακόμα από τις υποδειγματικές ζωντανές εκπομπές του και στουποδεχόμαστε ένα ακόμα mixtape τηςμε δείγματα από αυτό που ονομάζουμε avopolis.gr picks.

Στην απογευματινή ζώνη, ο Jan Jiki επιστρέφει και μαζί το περίφημο beats/hip hop show του σταθμού. The Headnod Show 6μμ με 8μμ και αποφώνηση Δευτέρας από τους Espressarios.

Την Τρίτη 20/4, ο Δημήτρης Λιλής ανοίγει τις κουρτίνες στο 12-2μμ, η Ευδοκία Πρέκα σταθερά στο εβδομαδιαίο 4-6μμ ραντεβού της και στο 6-8μμ ο pop mastermind του σταθμού Βαγγέλης Κυριακάκης συντονίζεται με το αφιέρωμα του Backstage Film Festival στην indie σκηνή της Αθήνας και παίζει διαμαντάκια από εγχώρια indie groups των 00s.

Την Τετάρτη 21/4 η Άννα Γεωργάτου έχει τους φανς και τις πρώτες καλησπέρες στο 12-2μμ και αμέσως μετά στο 2-4μμ Greeks Do It Better από τον Μάκη Μηλάτο.

Στο 4-6μμ η Ξανθή Γεωργακοπούλου με το BauKau show, στο 6-8μμ ο Δημήτρης Λιλής δίνει την δική του Relevant Box εκδοχή για το πως κύλησαν τα εγχώρια indie και η μέρα κλείνει με την κωδική ονομασία Music To Make Love To Your Wife στο 8-10μμ.

Πέμπτη 22/4, το βίντατζ και τα βινύλια βασιλεύουν. Από τις 12 μέχρι τις 4μμ διασταυρώνονται οι ιδιαίτερες diggin' επιλογές των Δημήτρη Λιλή και Ζώη Χαλκιόπουλου, που δεν ξέρουμε αν το ξέρετε αλλά έχουν καινούριο podcast με την κωδική ονομασία 8-10μμ ο συλλέκτης, μουσικός ευαγγελιστής Electric Looser (Βαλάντης Τερζόπουλος) μοιράζεται τις πρόσφατες ανακαλύψεις του. Τηντο βίντατζ και τα βινύλια βασιλεύουν. Από τιςδιασταυρώνονται οι ιδιαίτερες diggin' επιλογές τωνπου δεν ξέρουμε αν το ξέρετε αλλά έχουν καινούριο podcast με την κωδική ονομασία Σουβλάκια & Δίσκοι (στο πρώτο επεισόδια σκαλίζουν το ελληνικό ραπ των 90s) . Και στοο συλλέκτης, μουσικός ευαγγελιστήςμοιράζεται τις πρόσφατες ανακαλύψεις του.

Θα είναι Παρασκευή 23/4 λίγο πριν την Μεγάλη Εβδομάδα και εμείς θα επιμένουμε να φτιάχνουμε New Music Friday λίστες με όλες τις νέες κυκλοφορίες που μας επιφυλάσσει η εγχώρια και διεθνή δισκογραφία.