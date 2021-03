Έτσι μας πάει το Avopolis Radio μέχρι τις πρώτες μέρες του Απρίλη

Όσο βρίσκεστε σε πανελλήνιο συναγερμό για το αν και το πώς θα το τελειώσει για το έθνος ο φετινός Μάρτης, υποδεχτείτε το newsletter #7 του avopolisradio.gr μαζί με την Πρωταπριλιά και την ελπίδα ότι σύντομα όλα θα είναι καλύτερα.

Κάτι σαν παράδοση πλέον, τα 23 τραγουδία από την New Music Friday playlist της Παρασκευής που πέρασε τα βρίσκετε εδώ:

Ακούτε, ακολουθείτε,μοιράζεστε με φίλους και μαζεύετε σπέκια σε επίπεδο «κάτι καλό να ακούσω».

Εκπομπές της προηγούμενης εβδομάδας από την ροή του σταθμού, βρίσκετε διαθέσιμες στο Mixcloud μας.

Kαι εξασφαλίζετε μία θέση στην κλειδαρότρυπα των studios ακολουθώντας το Instagram μας.

Σήμερα, είναι Δευτέρα 29/3, Παγκόσμια Ημέρα Πιάνου και πέραν αυτού του εξαιρετικού mixtape που ετοίμασε ο Μάκης Μηλάτος, στο 2-4μμ τον υποδεχόμαστε ζωντανά στο στούντιο για τον ανάλογο σχολιασμό και για περισσότερη μουσική με βάση το πιάνο.

Αμέσως μετά, τα καλόπαιδα του Plissken επιστρέφουν στο 4μμ με 6μμ. για να παίξουν νέες κυκλοφορίες του πρώτου τριμήνου του ‘21 από καλλιτέχνες που έχει φιλοξενήσει το φεστιβάλ.

Στο 6 με 8μμ για μία ακόμα Δευτέρα περήφανα φιλοξενούμε ένα ακόμη mix του The Headnod Show. Όπου THS, το δίδυμο των beatmakers Jan Jiki και Jesvs Lo5t που φροντίζουν εναλλάξ να κρατάνε ψηλά την παρεξηγημένη στην Ελλάδα σκηνή του beatmaking. O ήχος που ξεκίνησε την παγκόσμια επέλαση της Brainfeeder, εκπροσωπείται επάξια από δύο φοβερά ταλαντούχους djs και παραγωγούς στην χώρα μας, που περιέργως συνδέονται και με την σκηνή του L.A.. Από τα αγαπημένα εβδομαδιαία shows.

Φινάλε στην Δευτέρα με τους Espressarios και ένα ακόμα από τα περίφημα afro σετ τους.

Την Τρίτη 30/3, ο Δημήτρης Λιλής 12-2μμ ενώνει το CD παρελθόν του, με τα ψηφιακά promos από το μέλλον, δίνοντας μια πρώτη γεύση από τη στήλη Incoming αυτής της εβδομάδας. Στο 2-4μμ παίζουμε σε επανάληψη την εκπομπή αφιέρωμα του Μάκη Μηλάτου στο φετινό online Backstage Film Festival του avopolis.gr που πλησιάζει. Η Ευδοκία Πρέκα στο συνηθισμένο 4-6μμ ραντεβού της, διαλέγει worldwide κυκλοφορίες, ενώ στο 6-8μμ ο pop mastermind του σταθμού Βαγγέλης Κυριακάκης παρουσιάζει -επιτέλους- ένα all time indie σετ με αγαπημένα κομμάτια, ενθυμούμενος τις ένδοξες μέρες του POP και μας παροτρύνει να έχουμε λίγο αλκοόλ κάπου δίπλα, ακούγοντάς το.

Την Τετάρτη 1/4, αναμένουμε το «πρώτο ψέμα» από την εκπομπή της Άννας Γεωργάτου στο 12-2μμ και ασφαλώς την αντίδραση των εκατοντάδων φίλων της εκπομπής στο chat. Στο 2-4μμ, ο Μάκης Μηλάτος διαλέγει τα καλύτερα από την νέα σοδειά εγχώριων παραγωγών, στο 4-6μμ η Ξανθή Γεωργακοπούλου έχει το BauKau show και η μέρα κλείνει (8-10μμ) με την κωδική ονομασία Music To Make Love To Your Wife. Η Ηρώ Λιάτου ξέρει.

Την Πέμπτη 2/3 (και επιβεβαιώνουμε ότι δεν είναι ψέμα), έχει Brotherhood On Air μαραθώνιο. Αυτό σημαίνει ότι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4μμ το απόγευμα οι Δημήτρης Λιλής και Ζώης Χαλκιόπουλος θα καταναλώσουν στον αέρα από brunch μέχρι σουβλάκια, θα παίξουν σπάνια, βινύλια, θα κάνουν σαχλά και σχεδόν stand up τύπου σχόλια και θα «μοιράσουν» γνώση. Αναμείνατε Instagram live session, που σημαίνει ότι πρέπει να μας ακολουθήσετε στο IG .

Λίγο αργότερα, η πιο ροκ στάρ περίπτωση ραδιοφωνικού παραγωγού, ο PZRK aka Δημήτρης Παπαζαρκάδας διαλέγει κιθάρες και μόνο κιθάρες για το 6-8μμ.

Την Παρασκευή 3/4, στο 12-2μμ ξέρετε πως το κάνουμε. New Music Friday ονομάζεται και κατά βάση μας τροφοδοτεί με νέα μουσική για το Σ/Κ. Στο 2-4μμ ο Μάκης Μηλάτος συνεχίζει με νέες κυκλοφορίες, στο 4-6μμ ο Πέτρος Μακρής κάνει τα δικά του και η έκπληξη της ημέρας είναι ο καλεσμένος (και τα σχόλια) της εκπομπής που παρουσιάζει δύο φορές το μήνα, στο 6-8μμ η αρχισυντάκτρια του avopolis.gr , Eλένη Τζαννάτου. Φινάλε εβδομάδας με το νυχτερινό παρασκευιάτικο μιξ του δισκοπωλείου Kasseta Records.