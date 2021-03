Κι αυτή την εβδομάδα στο Avopolis Radio, η μουσική ακούγεται δυνατά

Εβδομάδα εθνικής ανάτασης και το πρόγραμμα με τις εκπομπές της εβδομάδας στο avopolisradio.gr είναι εδώ.

Το ίδιο ισχύει και για την New Music Friday playlist της Παρασκευής που πέρασε.

Την ακούτε, την ακολουθείτε (μπαίνοντας στην παρέα άλλων 72 ακροατών) και την μοιράζεστε με φίλους στο παρακάτω link:

Με αυξητικές τάσεις -και μάλιστα με τον πλέον οργανικό τρόπο- προχωράει το Instagram του σταθμού. Το ακολουθείτε σε αυτό το link και έχετε τη θέση σας στην κλειδαρότρυπα των studios στο 89 της Ασκληπιού.

Από εκεί,την Δευτέρα 22/3, υποδεχόμαστε την δεύτερη εκπομπή της δικής μας Τάνιας Σκραπαλιώρη στο 4μμ με 6μμ με δείγματα από αυτό που ονομάζουμε Avopolis Picks, δηλαδή τη μουσική σύνοψη όσων διαβάζουμε στα reviews και τις στήλες του Avopolis.

Νωρίτερα, η μέρα ξεκινά με το 12-2μμ και το Incoming του Δημήτρη Λιλή (που παρουσιάζει δείγματα από το νέο άλμπουμ των Tomahawk του Mike Patton) ενώ στο 2-4μμ το Various Artists του Μάκη Μηλάτου πηγαίνει πίσω στον χρόνο. Μια old fashion εκπομπή με αφορμή πρόσφατες επανεκδόσεις, επετειακές επανακυκλοφορίες και box set με την μουσική διαδρομή γνωστών συγκροτημάτων. Από τον John Coltrane και τον Keith Jarrett ως τον Bob Marley και τον Joe Strummer και από τους Gang of Four και τους Fall ως τους Crass και τους Swans. Ένα μουσικό ταξίδι στο παρελθόν γεμάτο από σπουδαία γκρουπ, εξαιρετικούς μουσικούς, κλασικά άλμπουμ και αντικείμενα του πόθου.

Στο 6 με 8μμ είναι η σειρά του Jan Jiki να εκπροσωπήσει το Headnod Show παρεάκι και στο κλείσιμο 8-10μμ τα παραδοσιακά δευτεριάτικα Espressarios beats.

Την Τρίτη 23/3, η Ευδοκία Πρέκα στο εβδομαδιαίο 4-6μμ ραντεβού της, διαλέγει κυκλοφορίες από διαφορετικές γωνιές του κόσμου ενώ στο 6-8μμ ο pop mastermind του σταθμού Βαγγέλης Κυριακάκης παρουσιάζει ένα ακόμα από τα περίφημα mobile -φτιαγμένα, δηλαδή, στο κινητό του τηλέφωνο- mixes του.

Η έκπληξη -που δεν είναι έκπληξη πλέον μιας και έγινε 15νθήμερη λατρεία- έρχεται στο 8 με 10 το βράδυ της Τρίτης. Η εκπομπή Futuretro που επιμελείται από το Αμβούργο ο Χρήστος Μαυρίδης aka Eddoh, φωνάζει δυνατά Electro, Whiskey και του Μαυρίδη οι δίσκοι και έχει καλεσμένο τον αινιγματικό dj Simlocked.

Την Τετάρτη 24/3 επιστρέφει σε ζωντανή μετάδοση η μόνη εκπομπή του σταθμού με αφοσιωμένους φανς. Στο 12-2μμ η Άννα Γεωργάτου και αμέσως στο 2-4μμ Greeks Do It Better από τον Μάκη Μηλάτο. Στο 4-6μμ η Ξανθή Γεωργακοπούλου έχει το BauKau show και η μέρα κλείνει με την κωδική ονομασία Music To Make Love To Your Wife. Η Ηρώ Λιάτου ξέρει.

Την Πέμπτη 25/3 την αφιερώνουμε στα αεροπλάνα, τα πλοία και τα ελικόπτερα. Λίγο μελαγχολούμε που αυτό το έθνος για χρόνια κοιτάει μόνο στο παρελθόν για να νιώσει περήφανο, αλλά ας είναι, εμείς στον στόχο μας. Κάποιοι λένε ότι έχουμε ραδιόφωνο στα πρότυπα όσων συμβαίνουν τώρα στο net radio και το επιβεβαιώνουμε κάθε μέρα, αλλά λίγο περισσότερο την Παρασκευή.

Έτσι, την Παρασκευή 26/3, στο 12-2μμ ξεκινάει η New Music Friday μανία, στο 2-4μμ ο Μάκης Μηλάτος συνεχίζει με νέες κυκλοφορίες και τα αυτιά όλων περιμένουν τις επιλογές και τα σχόλια του νέου δίδυμο φωτιά που ακούει στο όνομα Low Fidelity. O συντάκτης του Avopolis, Άγγελος Κλειτσίκας, μαζί με την Εύη -Άκου Αυτό- Χουρσανίδη λίγο πριν το κλείσιμο μιας ακόμα εβδομάδας επιβεβαιώνουν ότι αν τελειώσουν όλα τα άλλα skills τους θα μπορούσαν να επιβιώσουν σαν ραδιοφωνικό δίδυμο. Μαζί σας στο 6-8μμ ζωντανά και κατευθείαν από τα στούντιο της Ασκληπιού. Παραδοσιακά η νύχτα της Παρασκευής, ανήκει στο μιξ του δισκοπωλείου Kasseta Records.