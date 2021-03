Αυτή την εβδομάδα στο Avopolis Radio: Επιστροφή στις κλασικές αξίες

Καλη εβδομάδα και καλό μήνα μας εύχεται το στούντιο της Ασκληπιού, με άλλο ένα newsletter της εβδομάδας που διανύουμε σχετικά με το πρόγραμμα στο avopolisradio.gr.

Αρχικά υπενθυμίζουμε να τσεκάρετε την ΝEW MUSIC FRIDAY playlist μας. Την ακολουθείτε και την μοιράζεστε με φίλους, αν είστε φίλοι των νέων ήχων. Από τους νέους Menahan Street Band και τους Altin Gün μέχρι τη νέα indie darling Julien Baker, τη δική μας Sommerdust και το νούμερο 1 της Βρετανίας, δηλαδή τους Mogwai, οι cool δίσκοι της εβδομάδας που πέρασε, έχουν αφήσει το στίγμα τους στην παρακάτω playlist.

Στη ροή του προγράμματος, αυτή την εβδομάδα ρίχνουμε ξανά φως στις κλασικές αξίες του σταθμού:

Σήμερα Δευτέρα 1η Μαρτίου το δίδυμο Λιλής, Μηλάτος στο βασικό 12-4μμ επιστρέφει γεμάτο επικαιρότητα. Ο Δημήτρης Λιλής στο 12-2μμ σημειώνει τις όποιες πρόσφατες ελλείψεις της New Music Friday, διαλέγει 3 on 3 κομμάτια από τον κατάλογο του Notorius BIG προλογίζοντας την σειρά που κάνει πρεμιέρα απόψε στο Netflix και θεμελιώνει την επιστροφή της r'n'b μουσικής. Αμέσως μετά, από μόνο του το γεγονός ότι ο Μάκης Μηλάτος επιστρέφει ζωντανά στο avopolisradio.gr αποτελεί είδηση.

Στο 4-6μμ αυτής της Δευτέρας, τα παιδιά από το Plisskën επιστρέφουν και παίζουν Daft Punk. Πώς συνδέθηκαν ως φεστιβάλ με το γαλλικό ηλεκτρονικό δίδυμο, με ποια κομμάτια τους μεγάλωσαν, ποιές ιστορίες τους αφηγήθηκαν καθώς και το "Kevin Bacon one degree of separation" (sic) με 3 καλεσμένους τους.

Και είναι ακόμη Δευτέρα. Στο 6-8μμ το Headnod show των beatmakers Jan jiki και Jesvs Lo5t επιστρέφει με τον πρώτο στα controls. Tαιριαστό φινάλε στο 8-10μμ με το μιξ του Μάνου Maccoffee από τους Espressarios.

Τρίτη 2 Μαρτίου. Κατα βάση η Ευδοκία Πρέκα συνεχίζει στο 4-6μμ να διατηρεί το πιο περιποιημένο δίωρο του σταθμού με παγκόσμιους ήχους, ενώ αμέσως μετά, στο 6-8μμ ο Βαγγέλης Κυριακάκης έχει το νέο εναλλακτικό pop μίξ που ταιριάζει σε απογεύματα Τρίτης.

Την Τετάρτη 3/3 και αν δεν έχουμε βιώσει μία ακόμα επέλαση του χιονιά, στο 12-2μμ η Άννα Γεωργάτου με την ιδιαίτερα λαοφιλή εκπομπή της, στο 2-4μμ οι Greeks Do It Better επιλογές του Μάκη Μηλάτου και ακολουθούν 6 ώρες με τις στάνταρντ αξίες του σταθμού εκ των οποίων άχαστες θεωρούνται το 4-6μμ της Ξανθής Γεωργακοπούλου και το βραδινό 8-10μμ με τον καλύτερο τίτλο στα ιντερνετικά "FM", Music To Make Love To Your Wife από την Ηρώ Λιάτου.

Την Πέμπτη 4/3 οι Δημήτρης Λιλής και Ζώης Χαλκιόπουλος στο μεσημεριανό 12-4μμ θα παρουσιάσουν νέες συνταγές και vintage grooves. Λίγο πιο μετά ο Δημήτρης Παπαζαρκάδας επιστρέφει με indie κιθάρες και μία εκπομπή ανάλογη του MTV Altrernative zone. Στο βραδινό 8-10μμ οι Thieves Like Us (Δημήτρης Ιβάνοβιτς και Δημήτρης Γονέος) έχουν νέο mixtape.

Την Παρασκευή 5/3, στο 12-2μμ ανανεώνουμε τη New Music Friday playlist, στο 2-4μμ ο Μάκης Μηλάτος συνεχίζει με νέες κυκλοφορίες, στο 4-6μμ επιστρέφει ζωντανά το Music Room του Πέτρου Μακρή και το τελευταίο ζωντανό της εβδομάδας έρχεται στο 6-8μμ από την Ελένη Τζαννάτου και τους φίλους της στο Happy Tzou Friends. Στην καληνύχτα της Παρασκευής, όπως κάθε εβδομάδα, το μιξ του δισκοπωλείου Kasseta Records.