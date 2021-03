Αυτή η εβδομάδα στο avopolisradio.gr κυλάει ήρεμα σαν βόμβα

Καλη εβδομάδα εύχεται και αυτή τη Δευτέρα το Avopolis Radio, με το καθιερωμένο newsletter της εβδομάδας και το πρόγραμμα των εκπομπών.



Μια ακόμα ΝEW MUSIC FRIDAY playlist σας περιμένει. Την ακολουθείτε και την μοιράζεστε με φίλους γιατί έχει από Μαζωνάκη πάνω σε dub techno μέχρι Drake:





Στα της ροής του προγράμματος, μετά τα κυριακάτικα της Νέας Σμύρνης όλα κυλάνε ήρεμα σαν βόμβα.Σήμερα,ο Δημήτρης Λιλής διαλέγει τους δίσκους που έχουν στολίσει την αστυνομική βία όπως της αρμόζει.Στοκαθώς ο καιρός πλησιάζει για τις προβολές του 2ου Backstage Festival, που θα ξεκινήσουν στο τέλος του μήνα, στην εκπομπήτουένα αναλυτικό αφιέρωμα για τα μουσικά ντοκιμαντέρ που θα προβληθούν. Θρυλικές φυσιογνωμίες από το παρελθόν όπως ο Johnny Cash και ο Robbie Robertson με τους Band, σκηνές rock από τους Nick Cave, New York Dolls, Sonic Youth και Nirvana, τρομερές μούρες όπως ο Hunter Thompson και η Vivian Westwood αποτελούν υλικό του 2ου Backstage Festival. Κι ακόμα η dance κουλτούρα μέσω του Studio 54 και της σκηνής του Μάντσεστερ, η τέχνη του rap από τον Ice-T, οι 20άχρονες αναμνήσεις από το θρυλικό Coachella, οι Interpol και οι INXS του Michael Hutchence, η σκηνή της reggae, συμπληρώνουν το πρόγραμμα ενός φεστιβάλ που καθιερώνεται και προσφέρεται εντελώς δωρεάν από το Avopolis. Ένας μήνας μουσική όχι μόνο για τ' αυτιά αλλά και για τα μάτια, γιατί -όπως έλεγε και ο Jim Morrison- «το μάτι είναι αχόρταγο».Στοαυτής της Δευτέρας,ηδιαλέγει κομμάτια μέσα από τα κείμενα του avopolis.gr., στοτοτων beatmakersεπιστρέφει με τον δεύτερο στα controls.



Στο φινάλε του 8-10μμ ο Γεώργιος Φιρμάνης έχει το Espressarios mix.



Τρίτη 9 Μαρτίου. O Δήμητρης Λιλής κρατάει ψηλά τη σημαία των ζωντανών μεταδόσεων και η Ευδοκία Πρέκα (4-6μμ) με τους Βαγγέλη Κυριακάκη (6-8μμ) και Χρήστο Μαυρίδη - Futuretro show (8-10μμ) έχουν τα δικά τους mixtapes.



Την Τετάρτη 10/3 η Άννα Γεωργάτου έχει τις πρώτες καλημέρες στο 12-2μμ, στο 2-4μμ έρχονται οι Greeks Do It Better επιλογές του Μάκη Μηλάτου και ακολουθεί mixtape ροή με σημαντικότερη συνεισφορά την “Music To Make Love To Your Wife” ενότητα της Ηρούς Λιάτου.



Την Πέμπτη 11/3 οι Δημήτρης Λιλής και Ζώης Χαλκιόπουλος διαλέγουν μουσική και σχολιάζουν ζωντανά όλα όσα συνθέτουν το τέλειο brunch λίγο πριν το τέλος της εβδομάδας. Σχεδόν Brotherhood On Air τρέλα από τις 12 μέχρι τις 4μμ και αμέσως μετα eclectic mixtapes από Alberto Tavares aka Manifesto και το πρώτο από τα δύο μεγάλα αφιερώματα του Βαλάντη Τερζόπουλου aka Electric Looser στην Blue Note.



Παρασκευή 12/3 και κάθε Παρασκευή στο 12-2μμ ανανεώνουμε τη New Music Friday playlist, στο 2-4μμ ο Μάκης Μηλάτος συνεχίζει με νέες κυκλοφορίες, στο 4-6μμ ελπίζουμε σε ζωντανή επιστροφή του Music Room και το τελευταίο ζωντανό της εβδομάδας λέγεται Low Fidelity και έρχεται στο 6-8μμ από την Εύη -άκου αυτό- Χουρσανίδη και τον δικό μας Άγγελο Κλειτσίκα.



Στην κλείσιμο της εβδομάδας, όπως κάθε εβδομάδα, το μιξ του δισκοπωλείου Kasseta Records.