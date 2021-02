Από την folk του Giorgio Zavos, στην techno σκηνή της Νίκαιας της Γαλλίας, αυτή την εβδομάδα στο Avopolis Radio

Άλλη μα εβδομάδα ξεκινάει κι αυτό είναι το newsletter #2 σχετικά με τις special εκπομπές της εβδομάδας που διανύουμε στο avopolisradio.gr.

Πριν ξεκινήσετε να διαβάζετε μπορείτε να τσεκάρετε τη ΝEW MUSIC FRIDAY playlist μας. Ανεβαίνει από τον επιμελητή του σταθμού, Δημήτρη Λιλή και ανανεώνεται κάθε Παρασκευή στις 2μμ. Μπορείτε να την ακολουθήσετε και ασφαλώς, να τη μοιραστείτε με φίλους. Περιλαμβάνει αυστηρά 23 τραγούδια (εγχώρια και διεθνή), με τα εγχώρια να μένουν λίγο παραπάνω στην λίστα μας λόγω περιορισμένης μουσικής παραγωγής. Στη λίστα της εβδομάδας, από την μελαγχολική ποπ της Eleni Era από την Κύπρο μέχρι την εγκεφαλική επιστροφή του Koreless σε remix καθήκοντα για λογαριασμό του Caribou.

Και το πρόγραμμα της εβδομάδας έχει ως εξής:

Σήμερα Δευτέρα 22/2, υποδεχόμαστε την πρώτη εκπομπή της δικής μας Τάνιας Σκραπαλιώρη στο 4μμ με 6μμ. Αναμείνατε δείγματα από αυτό που ονομάζουμε avopolis.gr picks, δηλαδή μια σύνοψη των κυκλοφοριών που ξεχωρίζουν στα reviews και τις στήλες του site.

Νωρίτερα, στο 12-2μμ το Incoming του Δημήτρη Λιλή live και στο 2-4μμ το Various Artists του Μάκη Μηλάτου. Στο 6 με 8μμ είναι η σειρά του Jesvs Lo5t να εκπροσωπήσει το Headnod Show παρεάκι και στο κλείσιμο 8-10μμ τα πραδοσιακά δευτεριάτικα Espressarios beats.

Την Τρίτη 23/2, η Ευδοκία Πρέκα επιστρέφει επιτέλους live μετά τις κακοκαιρία, με επιλογές από διαφορετικές γωνιές του κόσμου και σπέσιαλ αναφορά στο νέο δισκάκι που δούλεψε η Into The Light με τον Γιάννη Βεσλεμέ γύρω από μουσικά θέματα του ελληνικού κινηματογράφου. Όλα αυτά στο εβδομαδιαίο 4-6μμ ραντεβού της ενώ στο 6-8μμ ο pop mastermind του σταθμού Βαγγέλης Κυριακάκης παρουσιάζει ένα ακόμη mix.

Η πρώτη έκπληξη της εβδομάδας έρχεται στο 8 με 10 το βράδυ της Τρίτης. Η εκπομπή Futuretro που επιμελείται από το Αμβούργο ο Χρήστος Μαυρίδης aka Eddoh, έχει περισσότερο techno και house για τα αυτάκια σας με καλεσμένη την ανερχόμενη dj και παραγωγό Claire Breilly από τη Νίκαια της Γαλλίας.

Την Τετάρτη 24/2 επιστρέφει σε ζωντανή μετάδοση η εκπομπή με το μεγαλύτερο fan base στο chat του σταθμού. Στο 12-2μμ η Άννα Γεωργάτου, αμέσως στο 2-4μμ μετά η ελληνικά μόνο -Greeks Do It Better- εκπομπή του Μάκη Μηλάτου και όπως κάθε Τετάρτη 4-6μμ η Ξανθή Γεωργακοπούλου έχει το BauKau show.

H έκπληξη της Τετάρτης ακούει στο όνομα Ice_Eyes. Το πειραματικό ηλεκτρονικό δίδυμο από την Αθήνα που μόλις κυκλοφόρησε στη Hypermedium το ep Vicious Circles φέρνει τον φρέσκο αέρα των μελλοντικών breakbeats και φτάνει τις sub συχνότητες σε νέα όρια. Όλα αυτά σε ένα αποκλειστικό mix για το avopolisradio.gr από τις 6 μέχρι τις 7μμ.

Την Πέμπτη 25/2 έχουμε ακόμα περισσότερες μουσικές εκπλήξεις για εσάς. Ο αθηναίος skater και συλλέκτης βινυλίων Giorgio Zavos έχει ετοιμάσει το πρώτο αποκλειστικά folk mix για τα αυτάκια σας μόνο, στο βασικό 4-6μμ σποτ μας. Τραγούδια folk του ’60 - ’70 από διάφορα μέρη του κόσμου με στοιχεία από loner-rock-psych-outsider και country. Από χώρες όπως Αμερική, Αγγλία, Αυστραλία, Γερμανία, Νέα Ζηλανδία, Ελλάδα, Γαλλία, Καναδάς και Ισραήλ. Δείγμα της πολυσυλλεκτικότητας του mix βρίσκεται και στην βασική φωτογραφία του newsletter.

Λίγο νωρίτερα αλλά και στην τελευταία εκπομπή της ημέρας τα βινύλια που παίζουμε ζυγίζουν τόνους. Στο 2-4μμ σε νέο slot λόγω πανδημίας, ο Mr.Z μεταφέρει την στήλη του Diggin' ζωντανά στο ραδιόφωνό μας, στο 6-8μμ ντεμπουτάρει το παγκόσμιο μιξ του Alberto Tavares aka Manifesto, ενώ στο βραδινό 8-10μμ o ευαγγελιστής του εκλέκτικ, Βαλάντης Τερζόπουλος akα Electric Looser διαλέγει library κομμάτια, μερικά από τα οποία έχουν συνοδεύσει obscure adult ταινείες.Ομολογουμένως, δύσκολα βρίσκεις τέτοια Πέμπτη στα ελληνικά FM.

Την Παρασκευή 26/2, στο 12-2μμ ξεκινάει η New Music Friday μανία, στο 2-4μμ ο Μάκης Μηλάτος συνεχίζει με νέες κυκλοφορίες και τα αυτιά όλων περιμένουν τις επιλογές και τα σχόλια του νέου-δίδυμο φωτιά που ακούει στο όνομα Low Fidelity. O συντάκτης μας Άγγελος Κλειτσίκας μαζί με την Εύη -άκου αυτό- Χουρσανίδη, είναι η χρυσή τομή ραδιοφωνικών επιλογών και εύστοχων σχολιασμών για το κλείσιμο μιας ακόμα εβδομάδας. Μαζί σας στο 6-8μμ ζωντάνα και κατευθείαν από τα στούντιο της Ασκληπιού. Στην καληνύχτα της Παρασκευής, όπως κάθε εβδομάδα, το mix του δισκοπωλείου Kasseta Records.