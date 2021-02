Το Avopolis Radio επιστρέφει στις ζωντανές εκπομπές

Με το lockdown να παίρνει διαστάσεις αιωνιότητας, οι παραγωγοί και η οργανωτική ομάδα του avopolisradio.gr αποφάσισαν την τμηματική, έστω, επιστροφή στις ζωντανές εκπομπές και από σήμερα Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου ξανανοίγουν τα μικρόφωνα σε real time χρόνο.

Το βασικό -σχεδόν καθημερινό- δίδυμο του Μάκη Μηλάτου και του Δημήτρη Λιλή ξεκινάνε τις εκπομπές τους από τις 12 το μεσημέρι (με το Incoming) μέχρι τις 4μμ το απόγευμα με τις Various Artists και Greeks Do It Better εκπομπές του Μάκη Μηλάτου.

Τα υπόλοιπα ανοιχτά μικρόφωνα μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν την Άννα Γεωργάτου στο 12-2 της Τετάρτης, τον Ζώη Χαλκιόπουλο στο 4-6μμ της Πέμπτης (με την πιθανότητα να ακούμε πιο συχνά και την Brotherhood On Air δυάδα των Λιλή - Χαλκιόπουλου) και τον Πέτρο Μακρή στο 4-6μμ της Παρασκευής, χωρίς να αποκλείονται και οι guest live εμφανίσεις τόσο της Ευδοκίας Πρέκα (Τρίτη 4-6μμ) όσο και του Βαγγέλη Κυριακάκη (Τρίτη 6-8μμ) και του Rock N’ Roll Circus (Πέμπτη 6-8μμ).

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται και οι νέες εκπομπές που ανακοινώνει ο σταθμός μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν,λίγο μετά τον Ιούλιο. Στο 4-6μμ της Δευτέρας, προστίθεται δύο φορές το μήνα η νέα εκπομπή της ομάδας πίσω από το Plissken Festival, κάτι που σημαίνει ακόμα περισσότερη νέα μουσική και φουτουριστικοί ήχοι από το «γνωστό» ευρύ φάσμα, ενώ το 6-8μμ κάθε Παρασκευής μοιράζονται πλέον οι νέες εκπομπές Low Fidelity (του δικού μας Άγγελου Κλειτσίκα και της -Άκου Αυτό- Εύης Χουρσανίδη) και η εκπομπή Can You Dig It? της αρχισυντάκτριας του Avopolis Ελένης Τζαννάτου με τον επίσης συντάκτη μας Γιάννη Καντέα-Παπαδόπουλο. Επιπλέον, αναμένονται οι προσθήκες τόσο του Χρήστου Κοντού με mixtapes ή ζωντανές εκπομπές στο 6-8μμ της Τετάρτης και δύο μηνιαία guest mixes, η folk ζώνη που θα επιμελείται ο Αθηναίος skater και συλλέκτης Γιώργος Ζαβός και η indie-alternative-heavy ζώνη του Δημήτρη Παπαζαρκάδα aka PZRK σε μέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Τέλος, σχετικά με τον παραπλανητικό εναρκτήριο τίτλο περί 1991, αρχής γενομένης από αυτή την Δευτέρα, τόσο στο avopolis.gr όσο και στο avopolisradio.gr σκοπεύουμε να αναβιώσουμε μέσα από κείμενα και αφιερώματα την «οριακή» για την εναλλακτική μουσική χρονιά που ήταν το 1991.

Ο κάπτεν Μάκης Μηλάτος με ένα από τα γνωστά του σημειώματα, που μπορείτε να διαβάζετε εφόσον ακολουθείτε την Facebook σελίδα μας χαιρετίζει το νέο ξεκίνημα τόσο της εκπομπής του όσο και του “Hot Since 1991” αφιερώματος μας που θα τρέξει για ολόκληρη την σεζόν:

«Η εκπομπή Various Artists και ο Μάκης Μηλάτος επανέρχονται ζωντανά στο Avopolis Radio κάθε Δευτέρα Τετάρτη και Παρασκευή, από τις 2 ως τις 4 το μεσημέρι.

Την Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου (που εγκαινιάζουμε μια ακόμη "νέα περίοδο", ακολουθώντας κι εμείς το γνωστό σύστημα ακορντεόν: άνοιξε-κλείσε), η εκπομπή δοκιμάζει να απαντήσει στο ερώτημα: "Είναι το 1991 το 1967 της δεκαετίας του 90;".

Μία πρώτη γεύση αναμνήσεων από το 1991 και τα σπουδαία άλμπουμ τα οποία κυκλοφόρησαν τη χρονιά εκείνη, που έμελλε να γίνει σημείο αναφοράς για όσα ακολούθησαν στη μουσική.

Massive Attack, My Bloody Valentine, Nirvana, Primal Scream, R.E.M., Pearl Jam, Blur, Orbital, Pixies, Red Hot Chili Peppers, Soundgarden, U2, Coil, Morrissey και πάει λέγοντας...

Σύντομα θα ακολουθήσουν κι άλλα αφιερώματα στον ήχο του 1991 και από το Avopolis και από το Avopolis Radio, μιας και φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από τη χρονιά που σημάδεψε την pop μουσική με έναν ιδιαίτερο τρόπο και προανήγγειλε όσα ακολούθησαν τα τελευταία χρόνια του 20ου αιώνα.

Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο πως 30 χρόνια μετά, πολλά από αυτά τα άλμπουμ κι τα συγκροτήματα ακούγονται σαν να είναι «τώρα», έχοντας κερδίσει οριστικά την μάχη με το χρόνο».