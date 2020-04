ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το χτεσινό live streaming του Post Malone από το σπίτι του στην Utah, αποκλειστικά με διασκευές των Nirvana, έχει πάνω από 2 εκατομμύρια views, εννέα ώρες μετά και μπαίνει άνετα στην λίστα με τα καλύτερα live sessions μουσικών από το σπίτι για το διάστημα της καραντίνας.

Ο νεαρός ραπ σούπερσταρ, με τις ευλογίες του μπασίστα των Nirvana, Krist Novoselic που τουίταρε για το live με την σημείωση “@postmalone is nailing it!!!” , συνεργάστηκε με το Youtube και την Google και παρουσίασε από το σπίτι του ένα live αποκλειστικά με διασκευές της θρυλικής 90s μπάντας. Το στοίχημά του ήταν να συγκεντρώσει δωρεές άνω των 5 εκατομμυρίων δολαρίων για την καταπολέμηση του COVID-19 σε οργανισμούς αλληλέγγυους τόσο με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών όσο και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ακριβώς όπως συνέβη και με το μουσικό gala της Lady Gaga, οι φαν μπορούσαν σε πραγματικό χρόνο να υποστηρίξουν το event πατώντας "Donate” και η google.org φρόντισε ώστε να διπλασιάζει κάθε δωρεά και να μεταφέρει τα ποσά στο ταμείο του Ο.Η.Ε.

Στο μουσικό κομμάτι του event, o Malone έκανε ακριβώς αυτό που είχε υποσχεθεί μερικές μέρες πριν. Έχοντας στο παρελθόν διασκευάσει το “All Apologies" και φέροντας περήφανος τατουάζ με την φιγούρα του Kurt και το όνομα της μπάντας στο σώμα του, απέδειξε την αφοσίωσή του στους μπροστάρηδες της grunge σκηνής. Ντυμένος με τον πιο Cobain τρόπο που μπορούσε και έχοντας στήσει το πιο Nirvana σκηνικό που του επέτρεπε το σαλόνι του, εκτέλεσε εξαιρετικά το ισορροπημένο playlist με τα αγαπημένα του. Στο chat / donation κουτί αριστερά της οθόνης επικράτησε πανικός και το ίδιο συνέβη και στα comments. Tα χιτάκια, "Come As You Are” , “Lithium” , “About A Girl” και “Ιn Bloom” τοποθετήθηκαν σχεδόν στρατηγικά στο σετ (15 κομματιών και διάρκειας 77 λεπτών) προκειμένου να αφήσουν χώρο σε όλα τα υπόλοιπα αγαπημένα κομμάτια που είχε διαλέξει ο Malone από την δισκογραφία των Nirvana. Και η αλήθεια είναι ότι βούτηξε βαθιά σε αυτή. Για τους περισσότερο μυημένους (και η συνοδευτική playlist το επιβεβαιώνει), θα δείτε ότι υπάρχουν στιγμές από το πρώτο τους album, Bleach, καθώς και λιγότερο γνωστά κομμάτια από το "In Utero".

Η μπάντα που συνόδευσε τον Post Malone και βρισκόταν ο καθένας σε διαφορετικά δωμάτια του σπιτιού, περιλάμβανε τον Nick Mack στην κιθάρα, τον Brian Lee στο μπάσο ενώ στα τύμπανα καθόταν ο δεύτερος μουσικός celebrity του σπιτιού. Ο Travis Barker, ντράμερ των Blink182, all around φιγούρα στους μουσικούς κύκλους του Los Angeles και εξίσου εξοικειωμένος με την τέχνη των tattoos, πάτησε πάνω στα θέματα του Dave Grohl και απογείωσε με το παίξιμό του κομμάτια όπως το "Stay Away” και το “Breed” .

Και όσο προχωρούσε το σετ τόσο μεγάλωνε ο ενθουσιασμός του original μπασίστα των Nirvana, Krist Novoselic που από την παρακάτω φωτογράφια φάνηκε να το ζει πραγματικά

Eπιπλέον, ο σκοπός επετεύχθη, ο Post Malone ως ένας από τους δημοφιλέστερους μουσικούς της νέας γενιάς, συγκέντρωσε παραπάνω από 5 εκατομμύρια δολάρια για τις ανάγκες του COVID-19 και τα προσέφερε στον Ο.Η.Ε., αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο την επιρροή του αλλά και την αγάπη του για τους Nirvana.

Εδώ βλέπετε ολόκληρη την χτεσινοβραδινή εμφάνιση και παρακάτω τα κομμάτια που παίχτηκαν.

Setlist

Francis Farmer Will Have Her Revenge on Seattle

Drain You

Come As You Are

Lounge Act

School

Heart-Shaped Box

Something in the Way

About a Girl

Stay Away

Lithium

Breed

On a Plain

Very Ape

Territorial Pissings

In Bloom