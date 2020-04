ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Tο lockdown πήρε παράταση και ο Nick Cave με τους Bad Seeds μόλις το έκαναν λίγο πιο υποφερτό.

Κατευθυνθείτε στο παρακάτω λινκ:

https://youtu.be/RbWdmZ7hXY4

...και απολαύστε υπεύθυνα και ασταμάτητα όσο Cave και Bad Seeds τραβάει η ψυχή σας. Video clips, live shows, σπάνιο υλικό και real time chat για να μοιραστείτε το πόνο σας με τους υπόλοιπους φανς του ποιητή - τροβαδούρου και της μπάντας του.

Αν αναρωτιέστε πώς προέκυψε αυτό, διαβάστε τι δήλωσε ο ίδιος, μερικές μέρες αφού η μπάντα επαναπρογραμμάτισε τις live εμφανίσεις της στην Ευρώπη.

“It’s 10.30 Wednesday evening, and if the world wasn’t in lockdown, I’d be onstage in Toulouse, France singing my heart out with The Bad Seeds. But I’m not. I’m doing the next best thing—sitting at home watching Bad Seed TeeVee. Pure non-stop joy!”