Με τις παρούσες συνθήκες να καθιστούν αμφίβολη την τάση της μόδας για το επόμενο διάστημα, το iconic brand από την Νέα Υόρκη δείχνει για ακόμη μια φορά το δρόμο και εμπνέεται από το shoegaze.

Στη νέα σειρά με hoodies και t-shirts που λανσάρει αυτή την Πέμπτη 23 Απριλίου, η Supreme, πήρε άδεια από τους σχεδιαστές των εξωφύλλων των πρώτων δύο eps των My Bloody Valentine, “Feed Me With Your Kiss” (1988) και "Glider" (1990), καθώς και από τον Angus Cameron που επιμελήθηκε το εξώφυλλο του περίφημου “Loveless” του 1991, για πολλούς ένα από τα σημαντικότερα albums όλων των εποχών.

Πρόκειται στην ουσία για την εικαστική τέχνη που συνέβαλε ώστε η μουσική των Βρετανών shoegazers, My Bloody Valentine, να θεωρείται ακόμα και 30 χρόνια μετά, παγκόσμιο συνώνυμο του cool.

Άλλωστε όπως δήλωσε και η δημιουργική ομάδα της Supreme, η μπάντα έχει επηρεάσει γενιές μουσικών και ακροατών ανοίγοντας νέους δρόμους στο πως μπορεί κάποιος να παράγει, να ακούσει και να βιώσει τον θόρυβο.

Για την εδώ πλευρά του Ατλαντικού όπως για την χώρα μας, οι συστάσεις για την μουσική των MVB περιττεύουν. Ενδιαφέρον ίσως έχει να σας συστήσουμε το brand της Supreme, που οδηγεί τις τάσεις στην street μόδα και κουλτούρα τα τελευταία 30 χρόνια.

Για να γίνει αντιληπτή η επιδραστικότητα του στην κουλτούρα της Νέας Υόρκης, όπως και του υπόλοιπου κόσμου, μπορείτε να τσεκάρετε το παρακάτω documentary.

Να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Supreme παντρεύει την μόδα του δρόμου με την μουσική. Έχουν προηγηθεί θρυλικές καμπάνιες στον χώρο της μόδας, όπως αυτή του Morrissey, του Neil Young, των Public Enemy, της Lady Gaga και άλλων, όπως μας υπενθύμισε ο Alex από το Αθηναικό κατάστημα με street μόδα, Ministry Of Concrete.

Στην σύντομη μέσω messenger επικοινωνία που είχαμε σχετικά με τα νέα της συνεργασίας Supreme X MVB, πιθανολόγησε ότι η νέα σειρά της Supreme θα δημιουργήσει σχετικό shoegaze revival και μας υπενθύμισε ότι συνήθως αυτές οι συμφωνίες μπορεί να μην αποφέρουν άμεσα κέρδη στους καλλιτέχνες αλλά φροντίζουν ώστε η φήμη τους να εκτοξευτεί σε νέα ακροατήρια και να πάρει διαχρονική αξία.

Αυτό το επιβεβαιώνουν τόσο το παραπάνω documentary όσο και το ebay με τις αστρονομικές τιμές που χτυπάνε τα ρούχα της Supreme δεδομένης της συλλεκτικής αξίας ανάλογων συλλογών.

Βέβαια δεν πρέπει να αγνοηθεί το αντιφατικό σημείο που δημιουργεί η εμπορική συνεργασία από την μεριά των MVB. Η μουσική τους μέχρι σήμερα δεν είναι διαθέσιμη από καμμία streaming πλατφόρμα παρα μόνο το Youtube, παρά το γεγονός ότι όπως επιβεβαιώνει και το νέο η επιδραστικότητα της μουσικής τους ετοιμάζεται να γνωρίσει νέα ακροατήρια.

