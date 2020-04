Το απόγευμα της Κυριακής 26 Απριλίου, το Αθηναϊκό art rock κουαρτέτο των Whereswilder δημοσιοποίησε μέσα από το Youtube κανάλι του την λάιβ εκδοχή του νέου τους single "Helping Hand" από την περσινή συναυλία της μπάντας στην Αγγλικανική εκκλησία.

Εδώ το video.

Πρόκειται για το τρίτο κομμάτι που προλογίζει το επερχόμενο τρίτο album των Wilder, με τα δύο προηγούμενα να είναι το ραδιοφωνικό "Hold Up" και το "You've Got Friends" που έδωσε τον τίτλο στην αποκλειστική bandcamp συλλογή που κυκλοφόρησε το label Just Gazing στις 20 Μαρτίου για την ενίσχυση των εγχώριων συγκροτημάτων των οποίων οι δράσεις επηρεάζονται από τον αποκλεισμό του COVID-19. Το υποστηρίζετε εδώ.

Παράλληλα λοιπόν με το original video του "Helping Hand", που ξεκίνησε δυνατά την πορεία του στις Youtube λίστες, μετρώντας ήδη 56 χιλιάδες views στο πρώτο του μήνα, η μπάντα ακολούθησε την τακτική αρκετών καλλιτεχνών τελευταία και έδωσε στην δημιοσιότητα την live εκδοχή του κομματιού, έτσι όπως ηχογραφήθηκε στην συναυλία τους στην Αγγλικανική εκκλησία του Αγ. Παύλου τον Οκτώβρη του 2019.

Για τους ουκ ολίγους φαν της μπάντας στην Αθήνα και με δεδομένη την συχνή -τελευταία- συναυλιακή τους δράση όπως και την αναμονή εν όψει του νέου τους album, το νέο live video, πέραν της αλληγορικής σημασίας του τίτλου, προσδίδει επιπλέον credits στην μπάντα και αποτελεί μια καλή αφορμή για να δούμε περισσότερα unreleased live videos από εγχώριες ανεξάρτητες μπάντες σε αυτές τις συνθήκες που δεν αναμένεται να ανταμώσουμε σε συναυλίες σύντομα.