Ανάμεσα στα μεγάλα blockbusters του σήμερα, τον ευρωπαϊκό arthouse κινηματογράφο και τις μεγάλες φεστιβαλικές ταινίες που πάντα περιμένουμε με αγωνία, πάντα επιστρέφουμε στον κλασικό κινηματογράφο που μεγάλωσε γενιές σινεφίλ και συνεχίζει απτόητος να το κάνει πράξη και σήμερα.

Όσα Παίρνει ο Άνεμος (Gone with the Wind) του Victor Fleming

H επική ρομαντική ταινία του 1939, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Margaret Mitchell από το 1936 και σε σκηνοθεσία δια χειρός Victor Fleming. Η ιστορία λαμβάνει χώρα από την άνοιξη του 1861 μέχρι και την περίοδο της Ανασυγκρότησης στον Αμερικανικό Νότο μέσα από τον εμφύλιο, καταγράφοντας την ρομαντική ιστορία μιας χειριστικής κληρονόμου και ενός αδίστακτου καιροσκόπου. Με τους Clark Gable, Vivien Leigh και Thomas Mitchell. Βραβευμένη με 8 βραβεία Όσκαρ και μια από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες όλων των εποχών.

Με την Πρώτη Ματιά (At First Sight) του Robert Z. Leonard

Ένα από τα πρώτα δείγματα κλασικού, βωβού κινηματογράφου στην ιστορία της έβδομης τέχνης, δια χειρός Robert Z. Leonard. Στο Με την Πρώτη Ματιά του 1917, ο διάσημος συγγραφέας ρομαντικών μυθιστορημάτων, Hartly Poole, μεταβαίνει στην εξοχή αναζητώντας έμπνευση για τη δουλειά του. Εκεί θα συναντήσει τη θαυμάστριά του, Justina Chaffin, που είναι έτοιμη να παντρευτεί έναν αδίστακτο προικοθήρα. Τι θα κάνει άραγε ο Poole για να την σώσει; Με τους Mae Murray, Sam Hardy και Jules Raucourt.

Ο Αταίριαστος (Rumble Fish) του Francis Ford Coppola

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 1975 από τον S. E. Hinton, το Rumble Fish είναι μια δραματική ταινία του 1983 σε σκηνοθεσία του μεγάλου Francis Ford Coppola. Η ταινία περιστρέφεται γύρω από τον χαρακτήρα και τη σχέση του Motorcycle Boy, πρώην αρχηγού συμμορίας, και του μικρότερου αδερφού του, Rusty James, που ως έφηβο αγόρι προσδοκά να μοιάσει και να έχει τη δόξα του μεγαλύτερου αδερφού του. Χαρακτηριστική για το avant-garde στυλ της και τη film noir αισθητική της, η ταινία είναι αφιερωμένη στον αδερφό του Coppola. Με τους Matt Dillon, Mickey Rourke και Diane Lane.

Ραντεβού με τα Αστέρια της Ποπ (Last Waltz) του Martin Scorsese

Το Ραντεβού με τα Αστέρια της Ποπ ή The Last Waltz αποτελεί το περίφημο concert film του Martin Scorsese, που καταγράφει την τελευταία συναυλία της καριέρας του rock group, The Band, η οποία και έλαβε χώρα την Ημέρα των Ευχαριστιών του 1976 στο Winterland Ballroom του San Francisco. Στη συναυλία, τους Band συνοδεύουν δεκάδες ακόμη σημαντικοί καλλιτέχνες της περιόδου, όπως οι Ronnie Hawkins, Bob Dylan, Paul Butterfield, Bobby Charles, Eric Clapton, Neil Diamond, Dr. John, Joni Mitchell, Van Morrison, Ringo Starr, Muddy Waters, Ronnie Wood και Neil Young. Ο Scorsese μετέτρεψε τη συναυλία σε ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, το οποίο θεωρείται σήμερα ένα από τα κορυφαία του είδους, με αποτέλεσμα να επιλεγεί από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου για διατήρηση λόγω ύψιστης πολιτιστικής σημασίας.

