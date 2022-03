Αν είστε κι εσείς λάτρεις του horror και των τρομακτικών συγκινήσεων, τότε ετοιμαστείτε να απολαύσετε αυτόν τον μήνα τα πιο δυνατά θρίλερ των τελευταίων ετών, από την άνεση του σπιτιού σας και μέσα από μια πλατφόρμα που ξέρει καλά από μεγάλες ανατριχίλες!

Ο λόγος φυσικά για τη Nova, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό με πρεμιέρες από τα μεγαλύτερα studios του Hollywood, αλλά και από όλον τον κόσμο, παιδικές και οικογενειακές ταινίες, ειδικές ζώνες για εβδομαδιαία ραντεβού, special αφιερώματα σε ηθοποιούς και σκηνοθέτες και pop-up θεματικά κανάλια.

Ο τρόμος έχει τη μέρα του και τη θέση του στη Nova και το κανάλι Novacinema3, αφού κάθε Παρασκευή στις 23:00, μέσα από το αφιέρωμα Bloody Fridays, μπορείτε να απολαύστε τις πιο ανατριχιαστικές ταινίες τρόμου και τα πιο δυνατά θρίλερ.

Διαβάστε εδώ όλα όσα θέλατε να γνωρίζετε για αυτά και δείτε τα μέσα από τη Nova και την πλατφόρμα της EON!

Follow Me του Will Wernick

Το Follow Me του Will Wernick, είναι ένα μοναδικό adventure horror mystery film με τους Keegan Allen, Holland Roden, Denzel Whitaker, Ronen Rubinstein, Pasha D. Lychnikoff και George Janko. Σε αυτό, μια social media περσόνα ταξιδεύει με τους φίλους του στη Μόσχα για να δημιουργήσει νέο content για το επιτυχημένο VLOG του. Στην προσπάθεια να πιέσουν τα όρια για όλο και καλύτερο περιεχόμενο και υλικό για ένα αυξανόμενο και απαιτητικό κοινό, θα βρεθούν σε έναν κόσμο γεμάτο μυστήρια και κινδύνους.

The Dare του Giles Alderson

Μια σπάνια οικογενειακή βραδιά για τον Jay θα πάρει μια ανατριχιαστική τροπή όταν ο ίδιος θα ξυπνήσει σε ένα υπόγειο μαζί με τρεις ακόμη φυλακισμένους. Όσο ο ψυχοπαθής που τους έχει αιχμαλωτίσει θα προβαίνει σε βαρβαρότητες, ο Jay θα προσπαθήσει να λύσει ένα ανατριχιαστικό παζλ σχετικά με το παρελθόν του, ώστε να σώσει την την οικογένειά του. Σε σκηνοθεσία Giles Alderson. Με τους Bart Edwards, Richard Brake και Richard Short.

Έπρεπε να Είχες Φύγει (You Should Have Left) του David Koepp

Στο You Should Have Left του David Koepp έχουμε ένα αμερικανικό ψυχολογικό θρίλερ, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα Daniel Kehlmann. Ένας πρώην τραπεζικός υπάλληλος, η σύζυγός του και ηθοποιός και η μικρή τους κόρη, φεύγουν για διακοπές σε ένα απομονωμένο σπίτι στην Ουαλίκή εξοχή, όπου τίποτα δεν είναι τελικά όσο ήσυχο φαντάζει. Με τους μοναδικούς Kevin Bacon, Amanda Seyfried και Avery Tiiu Essex.

An Affair to Die for του Víctor García

Ένα μυστικό ραντεβού. Ένας άντρας που απατά τη σύζυγό του και μία γυναίκα που απατά τον σύζυγό της. Μέχρι που όλα θα πάρουν μια επικίνδυνη τροπή για όλους. Το An Affair to Die For είναι η αγγλόφωνη ισπανο-ιταλική παραγωγή του Víctor García που θα σας συναρπάσει. Με τους Claire Forlani, Amy Dincuff και Nathan Cooper.

Απολαύστε τις παραπάνω ταινίες θρίλερ μέσα από τη Nova και την πλατφόρμα της EON, η οποία σας προσφέρει μεταξύ άλλων τη λειτουργία EON kids, όπου τα παιδιά απολαμβάνουν το αγαπημένο τους περιεχόμενο σε ένα ασφαλές περιβάλλον με δικό τους προφίλ, το οποίο προστατεύεται με pin. Έτσι αυτά δεν έχουν πρόσβαση σε υλικό που δεν ταιριάζει στην ηλικία τους.