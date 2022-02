Ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας που μας προετοιμάζει για τις απονομές των μεγαλύτερων κινηματογραφικών βραβείων. Και τι καλύτερο από το να κάνουμε την απαραίτητη «επανάληψη» σε μερικές από τις πιο αγαπημένες φεστιβαλικές και βραβευμένες ταινίες των τελευταίων ετών, σε μια πλατφόρμα που μας τις φέρνει στο σπίτι.

Υποσχόμενη Νέα Γυναίκα της Emerald Fennell

Μια νεαρή γυναίκα, φέροντας ένα βαρύ τραύμα από το παρελθόν της, αναζητά εκδίκηση από όσους της στέρησαν την αθωότητα, και όχι μόνο, στο φεμινιστικό black comedy thriller της Emerald Fennell. Στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο, η Fennell επιλέγει για τον πρωταγωνιστικό ρόλο την χαρισματική Carey Mulligan, ενώ το λαμπερό cast συμπληρώνουν οι Bo Burnham, Alison Brie, Clancy Brown, Jennifer Coolidge, Laverne Cox και Connie Britton. Η ταινία έκανε την πρεμιέρα της στο Sundance Film Festival του 2020, ενώ βραβεύθηκε και με Oscar Πρωτότυπου Σεναρίου, έχοντας επίσης προταθεί για το βραβείο Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Καλύτερης Ηθοποιού (Mulligan) και Καλύτερου Μοντάζ. Η Fennell βραβεύθηκε για το σενάριο της ταινίας τόσο στα Critics' Choice Awards, όσο και στα Writers' Guild Awards και τα British Academy Film Awards (BAFTA).

Boyhood του Richard Linklater

Το επικό coming-of-age drama, αλλά και το magnum opus του Richard Linklater, στο οποίο και καταγράφεται η ζωή του μικρού Mason από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, μέχρι και το ξεκίνημα των σπουδών του. Ο Linklater ξεκίνησε τα γυρίσματα της ταινίας το 2002, χωρίς καν να υπάρχει σενάριο για αυτήν, για να την ολοκληρώσει 12 ολόκληρα χρόνια μετά. Η ταινία έκανε την πρεμιέρα της στο Sundance Film Festival του 2014 και βρέθηκε υποψήφια για δεκάδες μεγάλα κινηματογραφικά βραβεία. Απέσπασε τελικά μεταξύ πολλών άλλων 2 Χρυσές Σφαίρες, 2 BAFTA και 1 Oscar. Με τους Patricia Arquette, Ellar Coltrane, Lorelei Linklater και Ethan Hawke. Η ταινία αποτελεί την τελευταία ταινία που απέσπασε το «τέλειο» score στο Metacritic, με βαθμολογία 100/100.

Ο Ιούδας και ο Μαύρος Μεσσίας του Shaka King

Το Judas and the Black Messiah είναι το αριστουργηματικό βιογραφικό crime drama για την προδοσία του Fred Hampton, αρχηγού του παραρτήματος των Μαύρων Πανθήρων στο Illinois των ΗΠΑ στα late ‘60s, από τον William O'Neal, πληροφοριοδότη του FBI. Στην ταινία του Shaka King πρωταγωνιστούν οι Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, Jesse Plemons, Dominique Fishback, Ashton Sanders, Darrell Britt-Gibson, Lil Rel Howery, Algee Smith, Dominique Thorne και Martin Sheen, ενώ το σενάριο υπογράφει ο ίδιος ο Shaka King μαζί με τον Will Berson, έχοντας βασιστεί στην ιστορία των Kenny και Keith Lucas. Έχοντας κάνει τη λαμπερή του πρεμιέρα στο Sundance Film Festival του 2021, το Judas and the Black Messiah προβλήθηκε ταυτόχρονα στις αίθουσες και στο HBO Max, κερδίζοντας γρήγορα διθυραμβικά σχόλια από κοινό και κριτικούς. Η ταινία απέσπασε συνολικά έξι υποψηφιότητες στα βραβεία Oscar, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερου Β’ Ρόλου για τους Kaluuya και Stanfield (με τον Kaluuya να το κερδίζει), αλλά και Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού ("Fight for You"). Για την ερμηνεία του, ο Kaluuya κέρδισε επίσης την Χρυσή Σφαίρα Β’ Ρόλου, όπως και το αντίστοιχο βραβείο στα Critics' Choice Awards, Screen Actors Guild Awards και BAFTA Awards.

J.Edgar του Clint Eastwood

Η βιογραφία του J. Edgar Hoover, διοικητή του FBI, δια χειρός του μεγάλου Clint Eastwood που βρέθηκε στον ρόλο του σκηνοθέτη, του παραγωγού, αλλά και του συνθέτη του score της ταινίας. Γραμμένο από τον Dustin Lance Black, το J. Edgar εστιάζει στη ζωή του Hoover από το 1919 και μετά, όταν και έλαβαν χώρα οι επιδρομές Palmer από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τη διοίκηση του προέδρου Wilson, για τη σύλληψη «υπόπτων» σοσιαλιστών, κυρίως Ιταλών μεταναστών. Η ταινία άνοιξε το AFI Fest του 2011, ενώ το National Board of Review των ΗΠΑ την χαρακτήρησε ως μια από τις καλύτερες της χρονιάς. Με τους Leonardo DiCaprio, Armie Hammer, Naomi Watts, Josh Lucas και Judi Dench, αλλά και τον μοναδικό Adam Driver στο κινηματογραφικό του ντεμπούτο.

Unbroken της Angelina Jolie

Βασισμένο στο non-fiction βιβλίο της Laura Hillenbrand, Unbroken: A World War II Story of Survival, Resilience, and Redemption, το Unbroken είναι το war film σε παραγωγή και σκηνοθεσία της Angelina Jolie και σενάριο των αδερφών Coen, αλλά και Richard LaGravenese και William Nicholson. Στην ταινία, ο Jack O'Connell πρωταγωνιστεί ως ένας Αμερικανός Ολυμπιονίκης και στρατιώτης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που επιβιώνει από ένα ατύχημα με μαχητικό αεροπλάνο, για να καταλήξει αιχμάλωτος των Ιαπώνων σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Με τους Domhnall Gleeson, Miyavi, Garrett Hedlund και Finn Wittrock.

1917 του Sam Mendes

Το μεγάλο blockbuster war film σε παραγωγή και σκηνοθεσία Sam Mendes, εμπνευσμένο από τις ιστορίες που του αφηγήθηκε ο παππούς του, Alfred, για τις υπηρεσίες του στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην ταινία παρακολουθούμε τους βρετανούς στρατιώτες Will Schofield και Tom Blake κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Alberich, οι οποίοι και έχουν την αποστολή να μεταφέρουν ένα σημαντικό μήνυμα που θα εμποδίσει τη διεξαγωγή μιας μεγάλης στρατιωτικής επίθεσης. Η ταινία προτάθηκε για 10 Oscar, κερδίζοντας τελικά αυτά της Καλύτερης Φωτογραφίας, Visual Effects και Sound Mixing. Με τους Dean-Charles Chapman, George MacKay, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Claire Duburcq, Colin Firth και τον Benedict Cumberbatch.

Μήλα του Χρήστου Νίκου

Κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας πανδημίας ξαφνικής αμνησίας, ο μεσήλικας Άρης βρίσκεται σε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης, σχεδιασμένο να βοηθά ασθενείς που δεν έχουν αναζητηθεί από τους δικούς τους, ώστε αυτοί να δημιουργήσουν μια νέα ταυτότητα και ζωή. Η ταινία του Χρήστου Νίκου που έκλεψε τις εντυπώσεις κοινού και κριτικών, έχοντας κάνει πρώτα την λαμπερή πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Με τους Άρη Σερβετάλη, Σοφία Γεωργοβασίλη, Άννα Καλαϊτζίδου και Αργύρη Μπακιρτζή. Με την Cate Blanchett στον ρόλο της executive producer, με την εταιρία της ίδιας, Dirty Films, στην παραγωγή της ταινίας.

The United States vs. Billie Holiday του Lee Daniels

Το βιογραφικό drama film για την ταραχώδη ζωή της μεγάλης Billie Holiday, βασισμένο στο βιβλίο Chasing the Scream: The First and Last Days of the War on Drugs του Johann Hari. Σε σκηνοθεσία του Lee Daniels, στο The United States vs. Billie Holiday απολαμβάνουμε την Andra Day στον πρωταγωνιστικό ρόλο, μαζί με τους Trevante Rhodes, Garrett Hedlund, Leslie Jordan, Miss Lawrence, Adriane Lenox, Natasha Lyonne, Rob Morgan, Da'Vine Joy Randolph, Evan Ross και Tyler James Williams. Για τον ρόλο της, η Day προτάθηκε για το Oscar Α’ Γυναικείου ρόλου, κερδίζοντας τελικά το αντίστοιχο βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες.

Jerry Maguire του Cameron Crowe

Όταν ένας διακεκριμένος sports agent παθαίνει μια ηθική επιφοίτηση και χάνει τη δουλειά του για την έφρασή της, ο ίδιος θα επιχειρήσει να κάνει τη νέα του φιλοσοφία πραγματικότητα, δουλεύοντας ως ανεξάρτητος προπονητής του μοναδικού αθλητή που θα παραμείνει στο πλευρό του. Η μεγάλη επιτυχία του Cameron Crowe, με τους Tom Cruise, Cuba Gooding Jr., Renée Zellweger και Regina King στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η ταινία απέσπασε δεκάδες υποψηφιότητες για μεγάλα κινηματογραφικά βραβεία, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία στο παγκόσμιο Box Office. Κέρδισε τελικά Oscar Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον Cuba Gooding Jr., αλλά και Χρυσή Σφαίρα Α’ Ανδρικού για τον Cruise και τρία Screen Actors Guild Awards.

