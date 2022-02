Ο Φεβρουάριος είναι μήνας προετοιμασίας για τις μεγάλες απονομές κινηματογραφικών βραβείων, είναι όμως και ο μήνας για μεγάλες χολυγουντιανές πρεμιέρες στη μικρή οθόνη. Και η Nova αποτελεί τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, τόσο για αυτές, όσο και για ταινίες από όλον τον κόσμο, παιδικές και οικογενειακές ταινίες, ειδικές ζώνες για εβδομαδιαία ραντεβού, special αφιερώματα σε ηθοποιούς και σκηνοθέτες και pop-up θεματικά κανάλια.

Καθίστε λοιπόν αναπαυτικά και διαβάστε αναλυτικά όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις ταινίες που θα απολαύσετε από την άνεση του σπιτιού σας τον τελευταίο μήνα του χειμώνα και με την ευκαιρία να τις δείτε ξανά on demand μέσα από τη Nova και την πλατφόρμα της EON!

Ο Πατέρας (The Father) του Florian Zeller

Πολλαπλές εικόνες, πρόσωπα και στιγμές από το παρελθόν εισβάλλουν στην πραγματικότητα του 80χρονου Άντονι, κάνοντας την καθημερινότητά του όλο και πιο παράξενη και την επικοινωνία με την κόρη του, Άνα, όλο και πιο σύνθετη. Η συγκλονιστική ταινία του Florian Zeller καταπιάνεται με το δύσκολο και επίπονο ζήτημα της γεροντικής άνοιας και το αδυσώπητο πέρασμα του χρόνου, σε ένα κινηματογραφικό έργο που υπόσχεται γερές συγκινήσεις. Oscar Ερμηνείας για τον Anthony Hopkins, αλλά και Διασκευασμένου Σεναρίου για την ευφυή μεταφορά του πολυβραβευμένου θεατρικού στη μεγάλη οθόνη. Το cast συμπληρώνουν οι Olivia Colman, Mark Gatiss, Imogen Poots, Rufus Sewell και Olivia Williams.

No Time to Die του Cary Joji Fukunaga

Η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική επιστροφή του James Bond, με τον Daniel Craig να υποδύεται για τελευταία φορά στην καριέρα του τον πράκτορα 007 στην 25η ταινία του ιστορικού franchise. Στο No Τime to Die, παρακολουθούμε έναν Bond που έχει αφήσει πίσω του την ενεργό δράση, απολαμβάνοντας τις μέρες του κάτω από τον καυτό ήλιο της Τζαμάικα. Σύντομα, η ηρεμία του θα διακοπεί, όταν ο Felix Leiter, παλιός του φίλος από τη CIA, θα αναζητήσει τη βοήθειά του και θα φέρει αντιμέτωπο τον Bond με έναν μυστηριώδη κακό, οπλισμένο με υπερσύγχρονη τεχνολογία και σατανικά σχέδια. Με τους Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Rory Kinnear και Ralph Fiennes να επιστρέφουν στους ρόλους τους από προηγούμενες ταινίες της σειράς, αλλά και με τους Rami Malek, Lashana Lynch, Billy Magnussen, Ana de Armas, David Dencik και Dali Benssalah. Το No Τime to Die είναι υποψήφιο σε τρεις τεχνικές κατηγορίες των φετινών βραβείων Oscar: Ήχου, Οπτικών Εφέ, καθώς επίσης και στην κατηγορία Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για την Billie Eilish και τον αδερφό της, Finneas O'Connell.

Ο Κατάσκοπος του Ψυχρού Πολέμου (The Courier) του Dominic Cooke

Το 1960, με τον Ψυχρό Πόλεμο να βρίσκεται στο στάδιο της κορύφωσής του, ο σοβιετικός στρατιωτικός, Όλεγκ Πενκόφσκι, αποφασίζει να διαρρεύσει άκρως απόρρητες πληροφορίες προς τη Δύση. Για να κρατήσουν το δίαυλο επικοινωνίας ανοιχτό χωρίς να εγείρουν υποψίες, η βρετανική ΜΙ6 και η CIA στρατολογούν τον επιχειρηματία Γκρέβιλ Γουίν ως το πρόσωπο που θα μεταφέρει με ασφάλεια τα μηνύματα αυτά. Βασισμένος σε αληθινή ιστορία, ο Κατάσκοπος του Ψυχρού Πολέμου του Dominic Cooke ακροβατεί ανάμεσα στο κατασκοπευτικό θρίλερ και το πολιτικό δράμα, με έναν Benedict Cumberbatch στον ρόλο του businessman διαμεσολαβητή. Η ταινία έκανε την λαμπερή της πρεμιέρα στο Sundance Film Festival του 2020, προτού βρει τον δρόμο της στις αίθουσες. Με τους Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Brosnahan, Jessie Buckley και Angus Wright, αλλά και τη μοναδική μουσική του Πολωνού συνθέτη Abel Korzeniowski.

Η Ξηρασία (The Dry) του Robert Connolly

Ο αστυνομικός Άρον Φαλκ επιστρέφει στον τόπο γέννησής του, την Kiewarra της Victoria, για να παρευρεθεί στην κηδεία του καλύτερου φίλου των παιδικών του χρόνων. Εκεί, παρά τη θέλησή του, θα αναγκαστεί να συμμετάσχει στην έρευνα για τα αίτια θανάτου του, με τον ίδιο να έρχεται τελικά αντιμέτωπος με μυστικά από το δικό του παρελθόν. Το αυστραλιανό thriller μυστηρίου, δια χειρός Robert Connolly και σε πρωτότυπο σενάριο του ίδιου και του Harry Cripps, με τους Eric Bana, Genevieve O'Reilly, Keir O'Donnell και John Polson στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Οι Ταξιδιώτες (Voyagers) του Neil Burger

Βρισκόμαστε στο μακρινό 2063. Με το μέλλον ολόκληρου του ανθρώπινου είδους να διακυβεύεται, μια ομάδα νεαρών ανθρώπων στέλνεται να μετοικήσει σε έναν μακρινό πλανήτη. Η αποστολή, ωστόσο, θα πάρει απρόσμενη τροπή όταν τα μέλη της βρεθούν μπροστά σε μια τρομερή αποκάλυψη, που θα τα φέρει αντιμέτωπα με την παράνοια. Μια μοντέρνα κινηματογραφική προσαρμογή που θυμίζει τον Άρχοντα των Μυγών (Lord of the Flies) έρχεται στην οθόνη μας δια χειρός του σκηνοθέτη Neil Burger. Στο cast οι Tye Sheridan, Lily-Rose Depp, Fionn Whitehead, Colin Farrell, Chanté Adams, Isaac Hempstead Wright, Viveik Kalra, Archie Renaux, Archie Madekwe και Quintessa Swindell.

Four Good Days του Rodrigo García

Στην συγκινητική ταινία Four Good Days του Rodrigo García, μια μητέρα αφιερώνεται στη βοήθεια της κόρης της κατά τη διάρκεια τεσσάρων, ιδιαίτερα καθοριστικών, ημερών για την ανάρρωσή της από τον εθισμό της σε παράνομες ουσίες. Βασισμένη στο βιβλίο "How's Amanda? A Story of Truth, Lies and an American Addiction" της Eli Saslow, και με πρωταγωνίστριες τις εκπληκτικές Glenn Close και Mila Kunis στους ρόλους μητέρας και κόρης. Υποψήφια για Oscar στην κατηγορία Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Land της Robin Wright

Στο σκηνοθετικό ντεμπούτο της Robin Wright, μια γυναίκα που βιώνει βαρύ πένθος θα αναζητήσει μια νέα ζωή στη φύση του Wyoming και σε απόλυτη απομόνωση, μακριά από τον πολιτισμό. Τα πράγματα δεν θα είναι όμως εύκολα για την Edee, που θα έρθει αντιμέτωπη τόσο με τους κινδύνους που ενέχει η παρθένα φύση, όσο και με τον ίδιο της τον εαυτό. Με την ίδια την Robin Wright στον πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά και τους Demián Bichir και Kim Dickens. Η ταινία έκανε την πρεμιέρα της στο Sundance Film Festival, με εντυπωσιακές κριτικές από κοινό και κριτικούς.

Sweetness in the Belly του Zeresenay Berhane Mehari

Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Camilla Gibb, η ταινία Sweetness in the Belly του Zeresenay Berhane Mehari παρακολουθεί την ιστορία της Lilly, ενός μικρού κοριτσιού από την Αγγλία, που έχει εγκαταλειφθεί στην Αφρική από τους γονείς της και μεγαλώνει εκεί ως μουσουλμάνα. Η ίδια θα αναγκαστεί να φύγει από την Αιθιοπία εν μέσω εμφυλίου, εγκαταλείποντας τον αγαπημένο της και επιστρέφοντας στην γενέτειρά της, όπου θα συναντήσει την Amina, μια πρόσφυγα από την Αιθιοπία που θα γίνει η καλύτερή της φίλη. Μαζί θα ξεκινήσουν μια μεγάλη αποστολή επανένωσης διαλυμένων οικογενειών. Η ταινία έκανε την πρεμιέρα της στο Toronto International Film Festival του 2019, Με τους Dakota Fanning, Wunmi Mosaku, Kunal Nayyar και Yahya Abdul-Mateen II.

Blue Iguana του Hadi Hajaig

Η ζωή των πρώην κατάδικων, Eddie και Paul, που εργάζονται σε ένα diner στη Νέα Υόρκη όντας έξω με εγγύηση, βρίσκεται σε αδιέξοδο. Μέχρι που μια μέρα η βρετανίδα δικηγόρος, Katherine Rookwood, θα κάνει την είσοδό της στο μαγαζί που δουλεύουν, προσφέροντάς τους μια πρόταση στην οποία δεν μπορούν να πουν όχι. Γραμμένο και σκηνοθετημένο από τον Hadi Hajaig, το Blue Iguana είναι ένα ρομαντικό αλλά και κωμικό thriller, με τους Sam Rockwell, Danny Granger, Ben Schwartz, Peter Ferdinando, Simon Callow, Al Weaver, Robin Hellier, και Frances Barber στο cast.

All My Life του Marc Meyers

Τα σχέδια γάμου ενός ερωτευμένου ζευγαριού θα πρέπει να επισπευσθούν, όταν ο υποψήφιος γαμπρός διαγνωσθεί με καρκίνο του ήπατος. Βασισμένο στην πραγματική ιστορία του ζευγαριού των Solomon Chau και Jennifer Carter, το All My Life του Marc Meyers είναι ένα ρομαντικό δράμα που θα σας αγγίξει. Με τους Jessica Rothe, Harry Shum Jr., Kyle Allen, Chrissie Fit, Jay Pharoah, Marielle Scott, και Keala Settle.

Απολαύστε τις παραπάνω ταινίες on demand μετά την πρεμιέρα τους μέσα από την πλατφόρμα της EON, η οποία σας προσφέρει μεταξύ άλλων και πολλαπλούς τρόπους να βρείτε εύκολα τι θα δείτε στη συνέχεια. Με την κλασική αναζήτηση ή με φωνητική αναζήτηση, με ταξινόμηση ανά ημερομηνία προσθήκης/ ημερομηνία κυκλοφορίας κ.ά.