Promising Young Woman της Emerald Fennell

Μια νεαρή γυναίκα, φέροντας ένα βαρύ τραύμα από το παρελθόν της, αναζητά εκδίκηση από όσους της στέρησαν την αθωότητα, και όχι μόνο, στο φεμινιστικό black comedy thriller της Emerald Fennell. Στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο, η Fennell επιλέγει για τον πρωταγωνιστικό ρόλο την χαρισματική Carey Mulligan, ενώ το λαμπερό cast συμπληρώνουν οι Bo Burnham, Alison Brie, Clancy Brown, Jennifer Coolidge, Laverne Cox και Connie Britton. Η ταινία έκανε την πρεμιέρα της στο Sundance Film Festival του 2020, ενώ βραβεύθηκε και με Oscar Πρωτότυπου Σεναρίου, έχοντας επίσης προταθεί για το βραβείο Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Καλύτερης Ηθοποιού (Mulligan) και Καλύτερου Μοντάζ. Η Fennell βραβεύθηκε για το σενάριο της ταινίας τόσο στα Critics' Choice Awards, όσο και στα Writers' Guild Awards και τα British Academy Film Awards (BAFTA).

Judas and the Black Messiah του Shaka King

Το Judas and the Black Messiah είναι το αριστουργηματικό βιογραφικό crime drama για την προδοσία του Fred Hampton, αρχηγού του παραρτήματος των Μαύρων Πανθήρων στο Illinois των ΗΠΑ στα late ‘60s, από τον William O'Neal, πληροφοριοδότη του FBI. Στην ταινία του Shaka King πρωταγωνιστούν οι Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, Jesse Plemons, Dominique Fishback, Ashton Sanders, Darrell Britt-Gibson, Lil Rel Howery, Algee Smith, Dominique Thorne και Martin Sheen, ενώ το σενάριο υπογράφει ο ίδιος ο Shaka King μαζί με τον Will Berson, έχοντας βασιστεί στην ιστορία των Kenny και Keith Lucas. Έχοντας κάνει τη λαμπερή του πρεμιέρα στο Sundance Film Festival του 2021, το Judas and the Black Messiah προβλήθηκε ταυτόχρονα στις αίθουσες και στο HBO Max, κερδίζοντας γρήγορα διθυραμβικά σχόλια από κοινό και κριτικούς. Η ταινία απέσπασε συνολικά έξι υποψηφιότητες στα βραβεία Oscar, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερου Β’ Ρόλου για τους Kaluuya και Stanfield (με τον Kaluuya να το κερδίζει), αλλά και Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού ("Fight for You"). Για την ερμηνεία του, ο Kaluuya κέρδισε επίσης την Χρυσή Σφαίρα Β’ Ρόλου, όπως και το αντίστοιχο βραβείο στα Critics' Choice Awards, Screen Actors Guild Awards και BAFTA Awards.

Godzilla vs. Kong του Adam Wingard

Το επικό επόμενο κεφάλαιο του κινηματογραφικού Monsterverse ξετυλίγεται στο Godzilla vs. Kong, όπου η ανθρωπότητα παρακολουθεί δύο από τις πιο cult φανταστικές φιγούρες όλων των εποχών να αναμετριόνται μεταξύ τους. Με ένα λαμπερό cast αποτελούμενο από τους Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Julian Dennison, Lance Reddick, Kyle Chandler και Demián Bichir, το Godzilla vs. Kong τερμάτισε την προηγούμενη χρονιά ως η όγδοη πιο εμπορική ταινία της, σπάζοντας τα ταμεία με τα 330 εκατομμύρια δολάρια που απέφερε στο διεθνές Box Office.

Zack Snyder's Justice League του Zack Snyder

Αποφασισμένος να αποδείξει ότι η θυσία του Superman δεν συνέβη επί ματαίω, ο Bruce Wayne ενώνει τις δυνάμεις του με τη Diana Prince για να δημιουργήσει μια παντοδύναμη ομάδα από metahumans, ώστε να προστατεύσουν τον πλανήτη από μια συνταρακτική απειλή που πλησιάζει. Το Zack Snyder's Justice League, γνωστό και ως "Snyder Cut", αποτελεί το πολυαναμενόμενο director's cut του Justice League του 2017. Πρόκειται για την Πέμπτη ταινία του DC Extended Universe (DCEU), αλλά και το sequel για το Batman v Superman: Dawn of Justice, ενώ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα blockbusters όλων των εποχών. Με τους Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Porter, Ciarán Hinds και πολλούς ακόμη στο λαμπερό του cast, το Zack Snyder's Justice League προοριζόταν αρχικά να κυκλοφορήσει ως μια miniseries έξι επεισοδίων, προτού τελικά αποφασιστεί η δημιουργία μιας ταινίας επικών διαστάσεων.

Freaky του Christopher Landon

Έχοντας ανταλλάξει σώματα με έναν διεστραμμένο serial killer, μια μαθήτρια λυκείου μαθαίνει ότι έχει στη διάθεσή της λιγότερες από 24 ώρες προτού η αλλαγή αυτή γίνει μόνιμη και καταστραφεί μια για πάντα η ζωή της. Το Freaky του Christopher Landon είναι μια μοναδική slasher κωμωδία σε σενάριο του ίδιου και του Michael Kennedy, και με πρωταγωνιστές τους Vince Vaughn, Kathryn Newton, Katie Finneran, Celeste O'Connor και Alan Ruck. Η ταινία αποτελεί ένα απολαυστικό twist του κλασικού Freaky Friday, με τις ερμηνείες των Vaughn και Newton να χαρίζουν ξεκαρδιστικές στιγμές για όλη την οικογένεια.

Tom & Jerry του Tim Story

Ο αγαπημένος ποντικούλης Jerry απολαμβάνει τη ζωή του παρασιτώντας στο Royal Gate Hotel και ο γάτος Tom έχει αναλάβει την αποστολή του να τον διώξει κακήν κακώς, προτού φτάσει η ημέρα ενός μεγάλου γάμου που θα φιλοξενηθεί στο μεγαλοπρεπές ξενοδοχείο. Οι αγαπημένοι ήρωες της παιδικής μας ηλικίας επιστρέφουν μέσα από μια live-action/computer-animated slapstick κωμωδία σε σκηνοθεσία του Tim Story και σενάριο του Kevin Costello. Με τους Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Colin Jost, Rob Delaney, Pallavi Sharda, Jordan Bolger, Patsy Ferran και Ken Jeong στους live-action ρόλους, αλλά και τους Nicky Jam, Bobby Cannavale και Lil Rel Howery να χαρίζουν τις φωνές τους στους αγαπημένους μας τετράποδους ήρωες. Μια άκρως διασκεδαστική επιλογή για όλη την οικογένεια!

The Witches του Robert Zemeckis

Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του αγαπημένου παραμυθά, Roald Dahl, η ταινία The Witches είναι ένα μοναδικό fantasy-comedy σε σκηνοθεσία Robert Zemeckis και σε σενάριο του ίδιου και των Kenya Barris και Guillermo del Toro. Πρόκειται για τη δεύτερη διασκευή του βιβλίου μετά από αυτήν του 1990, με ένα νεαρό αγόρι και τη γιαγιά του να συναντώνται με μια φοβερή και τρομερή σύναξη μαγισσών και να μπλέκονται σε μοναδικές περιπέτειες. Με τους Anne Hathaway, Octavia Spencer, και Stanley Tucci στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, αλλά και τον Chris Rock στον ρόλο του αφηγητή.

Wonder Woman 1984 της Patty Jenkins

Πολυαναμενόμενο sequel για το Wonder Woman του 2017, το Wonder Woman 1984 (ή αλλιώς WW84) είναι μια από τις κορυφαίες superhero ταινίες της χρονιάς, βασισμένη φυσικά στον ομώνυμο χαρακτήρα της DC Comics. Σε σκηνοθεσία της Patty Jenkins και με πρωταγωνίστρια την Gal Gadot στον ρόλο της Diana Prince / Wonder Woman (μαζί με τους Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright και Connie Nielsen), το Wonder Woman 1984 μας γυρνά πίσω στο 1984 και κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, όπου η κεντρική ηρωίδα και ο παλιός της έρωτας, Steve Trevor, έρχονται αντιμέτωποι με παντοδύναμους εχθρούς. Εγγυημένη δράση και συγκίνηση, για μικρούς και μεγάλους.

