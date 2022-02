Με την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων των φετινών Oscar να είναι πλέον γεγονός, ολόκληρος ο πλανήτης κινείται σε φρενήρεις ρυθμούς ενόψει της μεγάλης απονομής των βραβείων στις 27 Μαρτίου. Και το εγχώριο κοινό είναι ιδιαίτερα τυχερό, καθώς μια ξεχωριστή πλατφόρμα θα του δώσει την ευκαιρία να απολαύσει μερικές από τις μεγαλύτερες οσκαρικές ταινίες της χρονιάς στη μικρή οθόνη, από την άνεση φυσικά του σπιτιού του.

Ο λόγος φυσικά για τη Nova, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό με πρεμιέρες από τα μεγαλύτερα studios του Hollywood, αλλά και από όλον τον κόσμο, παιδικές και οικογενειακές ταινίες, ειδικές ζώνες για εβδομαδιαία ραντεβού, special αφιερώματα σε ηθοποιούς και σκηνοθέτες και pop-up θεματικά κανάλια.

Η Nova πρωταγωνιστεί φέτος σε όλες τις premium κατηγορίες των Oscars, με συνολικά 15 υποψηφιότητες, και μέσα από την πλατφόρμα της ΕΟΝ τις φέρνει σε όλα τα κανάλια Novacinema για το 2022 και το 2023.

Διαβάστε εδώ όλα όσα θέλατε να ξέρετε για τις μεγάλες οσκαρικές ταινίες που θα μας καθηλώσουν το επόμενο διάστημα μέσα από τη Nova!

Belfast του Kenneth Branagh

Ένα 9χρονο αγόρι και η εργατικής τάξης οικογένειά του βιώνουν τα ταραχώδη late ‘60s στον τόπο κατοικίας τους, το Belfast της Ιρλανδίας, όταν εκεί ξεκινά ο μεγάλος εμφύλιος, τα λεγόμενα Troubles, που θα διαρκούσαν σχεδόν τρεις δεκαετίες. Το Belfast είναι ένα μοναδικό coming of age drama και αποτελεί την ημι-αυτοβιογραφική και πιο προσωπική ταινία του σκηνοθέτη και σεναριογράφου της, Kenneth Branagh. Με τους μοναδικούς Caitríona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciarán Hinds, Colin Morgan, και τον χαρισματικό newcomer, Jude Hill.Υποψήφια σε 7 κατηγορίες βραβείων: Πρωτότυπου Σεναρίου, Καλύτερης Σκηνοθεσίας για τον Kenneth Branagh, Καλύτερης Ταινίας, Β' Γυναικείου Ρόλου για την Judi Dench, Καλύτερου Β' Ανδρικού Ρόλου για τον Ciaran Hinds, Καλύτερου Ήχου και Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

The Lost Daughter της Maggie Gyllenhaal

Η κινηματογραφική μεταφορά της ομώνυμης νουβέλας της Elena Ferrante από τη Maggie Gyllenhaal, που σε αυτήν κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο. Βασισμένη στην πρωταγωνίστρια του ποιήματος του W. B. Yeats, "Leda and the Swan", (η έμπνευση της οποίας προκύπτει επίσης από τη Λήδα της Ελληνικής μυθολογίας), η πρωταγωνίστρια του Lost Daughter, Olivia Colman, ξεκινά τις διακοπές της δίπλα στη θάλασσα. Σύντομα, η επαφή της αυτή με το υγρό στοιχείο και τον καυτό ήλιο, θα την φέρει αντιμέτωπη με τα προβλήματα του παρελθόντος της. Ένα από τα καλύτερα ψυχολογικά δράματα της χρονιάς που μας πέρασε, με ένα λαμπερό cast που συμπληρώνεται από τους Dakota Johnson, Jessie Buckley, Paul Mescal, Dagmara Domińczyk, Jack Farthing, Oliver Jackson-Cohen, Peter Sarsgaard και Ed Harris, αλλά και την «δικιά μας» Monika πίσω από το soundtrack. Γυρισμένη στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Spentzos Films, η ταινία The Lost Daughter είναι υποψήφια για 3 βραβεία Oscar: Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας για την Olivia Colman, Β' Γυναικείου Ρόλου για την Jessie Buckley και Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου.

No Τime to Die του Cary Joji Fukunaga

Η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική επιστροφή του James Bond, με τον Daniel Craig να υποδύεται για τελευταία φορά στην καριέρα του τον πράκτορα 007 στην 25η ταινία του ιστορικού franchise. Στο No Τime to Die, παρακολουθούμε έναν Bond που έχει αφήσει πίσω του την ενεργό δράση, απολαμβάνοντας τις μέρες του κάτω από τον καυτό ήλιο της Τζαμάικα. Σύντομα, η ηρεμία του θα διακοπεί, όταν ο Felix Leiter, παλιός του φίλος από τη CIA, θα αναζητήσει τη βοήθειά του και θα φέρει αντιμέτωπο τον Bond με έναν μυστηριώδη κακό, οπλισμένο με υπερσύγχρονη τεχνολογία και σατανικά σχέδια. Με τους Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Rory Kinnear και Ralph Fiennes να επιστρέφουν στους ρόλους τους από προηγούμενες ταινίες της σειράς, αλλά και με τους Rami Malek, Lashana Lynch, Billy Magnussen, Ana de Armas, David Dencik και Dali Benssalah. Το No Τime to Die είναι υποψήφιο σε τρεις τεχνικές κατηγορίες των φετινών βραβείων Oscar: Ήχου, Οπτικών Εφέ, καθώς επίσης και στην κατηγορία Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για την Billie Eilish και τον αδερφό της, Finneas O'Connell.

Four Good Days του Rodrigo García

Στην συγκινητική ταινία Four Good Days του Rodrigo García, μια μητέρα αφιερώνεται στη βοήθεια της κόρης της κατά τη διάρκεια τεσσάρων, ιδιαίτερα καθοριστικών, ημερών για την ανάρρωσή της από τον εθισμό της σε παράνομες ουσίες. Βασισμένη στο βιβλίο "How's Amanda? A Story of Truth, Lies and an American Addiction" της Eli Saslow, και με πρωταγωνίστριες τις εκπληκτικές Glenn Close και Mila Kunis στους ρόλους μητέρας και κόρης. Υποψήφια για Oscar στην κατηγορία Πρωτότυπου Τραγουδιού.

Spider-Man: No Way Home του Jon Watts

Ένα από τα κορυφαία blockbusters της χρονιάς και μια από τις πιο επιτυχημένες εμπορικά ταινίες όλων των εποχών, το Spider-Man: No Way Home παρακολουθεί την περιπέτεια του Spider-Man όταν, μετά την αποκάλυψη της ταυτότητάς του, απευθύνεται στον Doctor Strange για βοήθεια. Όταν ένα ξόρκι πάει εντελώς στραβά, ο Spider-Man θα έρθει αντιμέτωπος με επικίνδυνους εχθρούς από άλλα σύμπαντα, όπως και με το ίδιο το βάρος του να φέρει την ταυτότητα του ανθρώπου-αράχνη. Με ένα λαμπερό cast αποτελούμενο από τον Tom Holland στον ρόλο του Peter Parker / Spider-Man και τους Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau, Jamie Foxx, Willem Dafoe, Alfred Molina, Benedict Wong, Tony Revolori, Marisa Tomei, Andrew Garfield και Tobey Maguire. Υποψήφιο για βραβείο Oscar στην κατηγορία των Οπτικών Εφέ.

