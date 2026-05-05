Η Catherine Zeta-Jones και ο Anthony Hopkins ενώνουν δυνάμεις στη νέα ταινία "A Visit to Grandpa’s"

Η νέα ταινία A Visit to Grandpa’s φέρνει μαζί τους δύο εμβληματικούς ηθοποιούς, σε μια συγκινητική ιστορία γεμάτη φαντασία, μνήμες και οικογενειακούς δεσμούς.

Η Catherine Zeta-Jones πρωταγωνιστεί με τον Anthony Hopkins στο A Visit to Grandpa’s, σε σκηνοθεσία του D.J. Caruso (Disturbia). Η ταινία, που ήδη ξεκίνησε γυρίσματα στην Ουαλία, είναι εμπνευσμένη από το αγαπημένο διήγημα του Ουαλού συγγραφέα Dylan Thomas.

Η παραγωγή του A Visit to Grandpa’s συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον, με τη WestEnd Films να έχει αναλάβει τις διεθνείς πωλήσεις και να ετοιμάζεται να παρουσιάσει το πρώτο υλικό στο φεστιβάλ των Καννών. 

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Aneurin Barnard (Dunkirk), Artie Wilkinson-Hunt (Good Luck, Have Fun, Don’t Die), Geraldine James (Sherlock Holmes) και Aimee-Ffion Edwards (Peaky Blinders). Το σενάριο υπογράφει ο Ken Aguado, ο οποίος διασκεύασε το έργο του Dylan Thomas για τη μεγάλη οθόνη.

Η υπόθεση του A Visit to Grandpa’s ακολουθεί ένα αγόρι που περνά το καλοκαίρι με τον εκκεντρικό παππού του (Anthony Hopkins) σε μια απομονωμένη φάρμα στην Ουαλία. Αντί για μια βαρετή εμπειρία, ανακαλύπτει έναν κόσμο γεμάτο φαντασία, απίθανες ιστορίες και αναπάντεχες στιγμές χαράς. Η επίσκεψη αυτή μετατρέπεται σε ένα μαγικό ταξίδι ενηλικίωσης και συναισθηματικής σύνδεσης.

 

 

