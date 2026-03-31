Kim Novak κατά Sydney Sweeney για το Scandalous! – Αντιδράσεις για το casting και τη θεματολογία της ταινίας

Η Kim Novak φέρεται να εξέφρασε την αντίθεσή της στο casting της Sydney Sweeney για τον ρόλο της στην ταινία Scandalous!, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή δεν ήταν κατάλληλη. Η ταινία εστιάζει στη σχέση της με τον Sammy Davis Jr. τη δεκαετία του 1950, με τον Colman Domingo να κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο και τον David Jonsson να υποδύεται τον Davis.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να δήλωσε, η Novak ανησυχεί ότι η ταινία θα δώσει υπερβολική έμφαση στη σεξουαλική διάσταση της σχέσης, αντί στα κοινά στοιχεία που τη χαρακτήριζαν. Παράλληλα, εκτιμά ότι η εικόνα της Sweeney δεν ταιριάζει με τον ρόλο.

Από την πλευρά της, η Sweeney έχει μιλήσει θετικά για τη συνεργασία με τον Colman Domingo, τονίζοντας ότι τον επέλεξε επειδή πίστευε πως είναι ο ιδανικός για να αποδώσει σωστά την ιστορία. Το πρότζεκτ, όπως έχει αναφέρει, αποτελεί ένα «έργο αγάπης» για την ίδια και την ομάδα της.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη απάντηση από την πλευρά της Sydney Sweeney σχετικά με τις δηλώσεις της Kim Novak, γεγονός που διατηρεί το θέμα ψηλά στην επικαιρότητα.