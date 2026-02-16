"Charlie’s Angels": Επιστροφή στη μεγάλη οθόνη με νέο reboot

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, το νέο πρότζεκτ βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, με τον Pete Chiarelli (The Proposal) να έχει αναλάβει τη συγγραφή του σεναρίου για τη νέα ταινία δράσης και περιπέτειας με γυναικείο πρωταγωνιστικό καστ.

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η ομάδα παραγωγής, πηγές αναφέρουν ότι η Drew Barrymore και η εταιρεία της, Flower Films, ενδέχεται να συμμετέχουν και σε αυτή τη νέα κινηματογραφική μεταφορά των Charlie’s Angels. Η συμμετοχή της Barrymore θα μπορούσε να δώσει επιπλέον δυναμική στο project, δεδομένης της επιτυχίας της προηγούμενης ταινίας.

Η αυθεντική σειρά Charlie’s Angels προβλήθηκε στο ABC από το 1976 έως το 1981 και εξελίχθηκε σε φαινόμενο της ποπ κουλτούρας, καθιερώνοντας τις Kate Jackson, Jaclyn Smith και Farrah Fawcett ως τηλεοπτικά είδωλα.

Το 2000, η Sony’s Columbia μετέφερε το franchise στον κινηματογράφο με πρωταγωνίστριες τις Drew Barrymore, Cameron Diaz και Lucy Liu. Η ταινία γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία, ενώ και το sequel του 2003, Charlie’s Angels: Full Throttle, ξεπέρασε τα 250 εκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις.

Αντίθετα, το reboot του 2019 με πρωταγωνίστρια την Kristen Stewart δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες, συγκεντρώνοντας μόλις 73 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς.

Η νέα ταινία Charlie’s Angels φιλοδοξεί να ανανεώσει το franchise και να προσελκύσει τόσο το παλιό κοινό όσο και τη νέα γενιά θεατών. Περισσότερες λεπτομέρειες για το καστ και την ημερομηνία κυκλοφορίας αναμένονται το επόμενο διάστημα.