Paul Thomas Anderson και Jonny Greenwood ζητούν την αφαίρεση μουσικής του "Phantom Thread" από το ντοκιμαντέρ "Melania"

Ο Paul Thomas Anderson και ο Jonny Greenwood των Radiohead ζήτησαν να αφαιρεθεί μουσικό απόσπασμα της ταινίας Phantom Thread από το ντοκιμαντέρ Melania, το οποίο επικεντρώνεται στη ζωή της Melania Trump.

Το ντοκιμαντέρ Melania παρακολουθεί την περίοδο των 20 ημερών πριν από την ορκωμοσία του συζύγου της, Donald Trump, για δεύτερη θητεία στον προεδρικό θώκο τον περασμένο Ιανουάριο.

Τα δικαιώματα streaming του ντοκιμαντέρ προκάλεσαν έντονο ενδιαφέρον, με τις Amazon, Disney, Netflix και Paramount Pictures να καταθέτουν προσφορές. Παρότι η Disney φέρεται να πρόσφερε περίπου 14 εκατομμύρια δολάρια, η Amazon εξασφάλισε τελικά το project με προσφορά 40 εκατομμυρίων δολαρίων — το υψηλότερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ για ντοκιμαντέρ. Η ίδια η Melania Trump έχει αναφέρει ότι η θετική ανταπόκριση στην αυτοβιογραφία της το 2024 την ενέπνευσε να προχωρήσει στη δημιουργία της ταινίας.

Στο ντοκιμαντέρ, το οποίο κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες τον προηγούμενο μήνα, ακούγεται μουσικό κομμάτι από το Phantom Thread (2017), ταινία σε σκηνοθεσία Paul Thomas Anderson με μουσική του Jonny Greenwood.

Οι δύο δημιουργοί ζήτησαν την άμεση αφαίρεση του αποσπάσματος, υποστηρίζοντας ότι η χρήση του συνιστά «παραβίαση» της συμφωνίας του συνθέτη. Σε κοινή τους δήλωση, η οποία δημοσιεύτηκε από το Variety, ανέφεραν ότι η χρήση της μουσικής έγινε χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τον Greenwood.

Σύμφωνα με τη δήλωση, παρότι ο Jonny Greenwood δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής επένδυσης, η Universal όφειλε να τον συμβουλευτεί για τη χρήση της από τρίτο μέρος. Η παράλειψη αυτή, όπως υποστηρίζουν, παραβιάζει τη συμφωνία του συνθέτη, γεγονός που οδήγησε τόσο τον Greenwood όσο και τον Paul Thomas Anderson στο αίτημα αφαίρεσης της μουσικής από το Melania.

Μέχρι στιγμής, οι υπεύθυνοι του ντοκιμαντέρ δεν έχουν τοποθετηθεί δημόσια, ενώ το επίμαχο μουσικό απόσπασμα παραμένει στην ταινία.