Ο Brad Pitt επιστρέφει ως Cliff Booth στο sequel του "Once Upon A Time In Hollywood"

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρώτο teaser trailer για το sequel του Once Upon A Time In Hollywood, με τίτλο The Adventures Of Cliff Booth.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το νέο πρότζεκτ του Netflix σηματοδοτεί την επιστροφή του Brad Pitt στον ρόλο του εμβληματικού κασκαντέρ Cliff Booth, τον οποίο είχε ενσαρκώσει στην ταινία του 2019 του Quentin Tarantino. Αν και ο Tarantino υπογράφει το σενάριο, τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει αυτή τη φορά ο David Fincher.

Η πρώτη ματιά στην ταινία παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του Super Bowl της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου. Το teaser ξεκινά με τον Cliff Booth να σχολιάζει το βίαιο φινάλε της αρχικής ταινίας, λέγοντας στον χαρακτήρα της Elizabeth Debicki ότι, παρότι δεν διαθέτει πολλά ταλέντα, γνωρίζει πότε δεν πρέπει να μπαίνει εμπόδιο σε μια καλή ιστορία.

Το trailer, με έντονη grindhouse αισθητική των ’70s, παρουσιάζει στιγμιότυπα του Booth να κινείται στο Hollywood, ενώ παράλληλα αποκαλύπτει νέους χαρακτήρες και σκηνές έντονης βίας, προϊδεάζοντας για έναν πιο σκοτεινό τόνο.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Leonardo DiCaprio δεν αναμένεται να επιστρέψει στον ρόλο του Rick Dalton. Αντίθετα, στο καστ προστίθενται οι Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Timothy Olyphant και Scott Caan.

Ο Quentin Tarantino είχε εξηγήσει σε παλαιότερη εμφάνισή του στο podcast The Church Of Tarantino ότι επέλεξε να μην σκηνοθετήσει ο ίδιος το The Adventures Of Cliff Booth, σημειώνοντας πως θεωρεί τον εαυτό του και τον David Fincher ως τους δύο κορυφαίους σκηνοθέτες και ότι η επιθυμία του Fincher να διασκευάσει το έργο του δείχνει σοβαρότητα και σεβασμό απέναντι στη δουλειά του.

Από την πλευρά του, ο Brad Pitt είχε δηλώσει στο Deadline ότι πρόκειται περισσότερο για ένα αυτόνομο επεισόδιο του χαρακτήρα και όχι για ένα παραδοσιακό sequel του Once Upon A Time In Hollywood, εξηγώντας ότι ο Tarantino δεν ήθελε να αναλάβει τη σκηνοθεσία αυτή την περίοδο και έτσι ο David Fincher πήρε τη σκυτάλη.

Υπενθυμίζεται ότι το Once Upon A Time In Hollywood διαδραματίζεται στο Hollywood του 1969 και ακολουθεί τον Cliff Booth και τον κινηματογραφικό σταρ Rick Dalton, με φόντο την απειλή των δολοφονιών Tate. Η ταινία γνώρισε μεγάλη καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία, χαρίζοντας στον Brad Pitt το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου.