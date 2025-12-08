Επέτειος 50 χρόνων: Η επιστροφή του Star Wars στις αίθουσες το 2027

Η εμβληματική ταινία – η πρώτη Star Wars που κυκλοφόρησε και τέταρτη στη χρονολογική σειρά του saga – θα προβληθεί στις 19 Φεβρουαρίου 2027. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος των μεγάλων παγκόσμιων εορτασμών για τα 50 χρόνια του franchise, ένα γεγονός που ήδη δημιουργεί τεράστιο ενδιαφέρον στους fans παγκοσμίως. Η Disney επιβεβαίωσε ότι θα προβληθεί μια «νεοαποκατεστημένη» εκδοχή της πρωτότυπης ταινίας, πιθανότατα η ίδια που παρουσιάστηκε στο BFI του Λονδίνου.

Η επανέκδοση αυτή έρχεται να αναβιώσει το έργο που σημάδεψε την ποπ κουλτούρα, σε αντίθεση με τη Special Edition του 1997, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις λόγω αλλαγών όπως η επίμαχη σκηνή όπου ο Greedo πυροβολεί πρώτος τον Han Solo — το διάσημο πλέον «Han shot first». Ο δημιουργός George Lucas είχε υπερασπιστεί τότε τις αλλαγές, όμως πρόσφατα δήλωσε ότι πλέον έχει «προχωρήσει πέρα από το Star Wars».

Μετά την επιστροφή της ταινίας, θα ακολουθήσει η νέα παραγωγή Star Wars: Starfighter, σε σκηνοθεσία Shawn Levy, με πρωταγωνιστές τους Ryan Gosling, Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre και Simon Bird.

Παράλληλα, οι fans ξεκίνησαν καμπάνια ζητώντας την αναβίωση ενός ακυρωμένου sequel που θα έφερνε πίσω τον Ben Solo. Ο Adam Driver αποκάλυψε ότι ο ίδιος και ο σκηνοθέτης Steven Soderbergh είχαν παρουσιάσει το concept για την ταινία The Hunt For Ben Solo, η οποία θα επανέφερε τον Solo στη ζωή. Παρ’ όλα αυτά, η Disney απέρριψε την πρόταση.