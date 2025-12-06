Νέο "Paranormal Activity": Η συνέχεια που περιμένουν οι fans του τρόμου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το project βρίσκεται σε ανάπτυξη με τον διάσημο σκηνοθέτη των The Conjuring, James Wan, ως παραγωγό. Οι ταινίες Paranormal Activity επικεντρώνονται σε σπίτια που στοιχειώνονται από τον κακόβουλο δαίμονα “Tobi”, ο οποίος τρομοκρατεί τα μέλη των οικογενειών.

Σημειώθηκε ότι η πρώτη ταινία του 2007 έγινε παγκόσμια επιτυχία με μόλις 15.000 δολάρια προϋπολογισμό, οδηγώντας σε έξι sequel, ενώ η πιο πρόσφατη, Paranormal Activity: Next Of Kin, κυκλοφόρησε το 2021.

Το Hollywood Reporter ανέφερε ότι η νέα ταινία προέκυψε μετά τη συγχώνευση της εταιρείας του James Wan, Atomic Monster, με το horror studio Blumhouse, παραγωγούς των Paranormal Activity αλλά και επιτυχιών όπως M3GAN και Five Nights At Freddy’s. Η ημερομηνία κυκλοφορίας και το καστ δεν έχουν ανακοινωθεί, αλλά η ταινία θεωρείται «προτεραιότητα».

Επισημάνθηκε ότι ο James Wan δήλωσε πως ανυπομονεί να επεκτείνει την κληρονομιά του franchise, ενώ ο Jason Blum πρόσθεσε ότι θα συμμετέχει ενεργά για να παρουσιάσουν αυτό το νέο κεφάλαιο. Τονίστηκε επίσης ότι, όπως στην πρώτη ταινία, ένα πράγμα παραμένει το ίδιο: μην τη δείτε μόνοι σας.

Αναφέρθηκε ότι ο James Wan, γνωστός και για το ντεμπούτο του με το Saw το 2000, θα επιστρέψει στη σειρά και υπόσχεται ότι οι νέες συνέχειες θα «αγκαλιάζουν το αρχικό πνεύμα» του Paranormal Activity.