Callum Turner: Το νέο φαβορί για τον ρόλο του James Bond – Τι δείχνουν οι στοιχηματικές αποδόσεις

Ο Callum Turner αναδεικνύεται στο νέο μεγάλο φαβορί για να φορέσει το κοστούμι του θρυλικού James Bond, σύμφωνα με τις νεότερες στοιχηματικές εκτιμήσεις.

Ο Βρετανός ηθοποιός, που έχει ξεχωρίσει στο Masters Of The Air, τις ταινίες Fantastic Beasts και τη νέα rom-com φαντασίας Eternity, βρίσκεται πλέον στην πρώτη θέση των πιθανοτήτων. Η άνοδός του τροφοδοτεί έντονη συζήτηση στους fans της σειράς και σε όσους παρακολουθούν από κοντά την κούρσα για τον «επόμενο Bond».

Οι αποδόσεις για τον Turner έχουν διαμορφωθεί στο 7-4, αφήνοντας πίσω του τον διαχρονικό διεκδικητή Aaron Taylor-Johnson (3-1) και τον δημοφιλή Henry Cavill (6-1).

Παρά την επικράτηση γνωστών ονομάτων στα στοιχήματα, είχε γίνει γνωστό από τον Σεπτέμβριο ότι η Amazon —που πλέον έχει τον πλήρη δημιουργικό έλεγχο του franchise— αναζητά ένα «φρέσκο πρόσωπο» για τη διαδοχή του Daniel Craig. Πηγές ανέφεραν ότι το στούντιο επιδιώκει «έναν άγνωστο ηθοποιό» στα τέλη των 20 ή στις αρχές των 30.

Το νέο κεφάλαιο του δημοφιλούς franchise διαμορφώνεται ήδη, με τον Denis Villeneuve (Dune) να έχει επιβεβαιωθεί ως σκηνοθέτη και τον Steven Knight (Peaky Blinders) να αναλαμβάνει το σενάριο — μια εξέλιξη που έχει ενθουσιάσει τους fans παγκοσμίως.