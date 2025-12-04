Οι νικητές των βραβείων NYFCC 2025: Μια χρονιά γεμάτη ανατροπές και μεγάλες ερμηνείες

Η NYFCC ανακήρυξε το One Battle After Another ως την Καλύτερη Ταινία του 2025, σηματοδοτώντας μια σημαντική νίκη για το φιλμ που ήδη συζητείται έντονα στην κινηματογραφική κοινότητα.

Ο Benicio del Toro τιμήθηκε με το βραβείο Καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου για τη συμμετοχή του στην ταινία του Paul Thomas Anderson, η οποία μόλις την προηγούμενη ημέρα είχε κερδίσει και το βραβείο Best Feature στα Gotham Awards 2025.

Το The Secret Agent ήταν διπλός νικητής, κερδίζοντας τα βραβεία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας και Καλύτερου Ηθοποιού για τον Wagner Moura.

Η Rose Byrne απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού για την ερμηνεία της στο If I Had Legs I’d Kick You, ενώ το Marty Supreme, με πρωταγωνιστή τον Timothée Chalamet και σκηνοθεσία του Josh Safdie, κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Σεναρίου. Η Amy Madigan από το Weapons τιμήθηκε με το βραβείο Καλύτερου Β’ Γυναικείου Ρόλου.

Άλλοι νικητές περιλαμβάνουν το KPop Demon Hunters (καλύτερη animated ταινία), το My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow (καλύτερη ταινία μη μυθοπλασίας), το Sinners (καλύτερη φωτογραφία) και το Eephus (καλύτερη πρώτη ταινία).

Πέρυσι, η NYFCC είχε επιλέξει το The Brutalist ως την καλύτερη ταινία του 2024, συνεχίζοντας την παράδοση ανάδειξης έργων που συχνά επηρεάζουν τη μετέπειτα πορεία προς τα Oscars.

Πλήρης λίστα νικητών NYFCC 2025

Καλύτερη Ταινία: One Battle After Another

One Battle After Another Καλύτερος Σκηνοθέτης: Jafar Panahi , It Was Just an Accident

, It Was Just an Accident Καλύτερος Ηθοποιός: Wagner Moura , The Secret Agent

, The Secret Agent Καλύτερη Ηθοποιός: Rose Byrne , If I Had Legs I’d Kick You

, If I Had Legs I’d Kick You Καλύτερο Σενάριο: Marty Supreme

Marty Supreme Καλύτερος Β’ Ανδρικός Ρόλος: Benicio del Toro , One Battle After Another

, One Battle After Another Καλύτερος Β’ Γυναικείος Ρόλος: Amy Madigan , Weapons

, Weapons Καλύτερη Animated Ταινία: KPop Demon Hunters

KPop Demon Hunters Καλύτερη Φωτογραφία: Sinners

Sinners Καλύτερη Πρώτη Ταινία: Eephus

Eephus Καλύτερη Διεθνής Ταινία: The Secret Agent

The Secret Agent Καλύτερη Μη Μυθοπλαστική Ταινία: My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow

My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow Ειδικά Βραβεία: Screen Slate, Museum of the Moving Image

Screen Slate, Museum of the Moving Image Φοιτητικά Βραβεία: London Xhudo (NYU) και Tan Zhiyuan (The New School)

Η NYFCC, που ιδρύθηκε το 1935, αποτελείται από κριτικούς εφημερίδων, περιοδικών και αναγνωρισμένων ψηφιακών μέσων. Κάθε Δεκέμβριο τα μέλη της ψηφίζουν τις κορυφαίες ταινίες και δημιουργούς της χρονιάς, ενώ παράλληλα απονέμουν ειδικά βραβεία σε προσωπικότητες και φορείς με σημαντική συμβολή στην κινηματογραφική τέχνη.

Οι φετινοί νικητές θα τιμηθούν σε ειδική εκδήλωση στη Νέα Υόρκη τον Ιανουάριο, ενισχύοντας το προβάδισμά τους στην πορεία προς τα μεγάλα βραβεία της σεζόν.