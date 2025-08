The Social Network 2: Ο Jesse Eisenberg αποχωρεί – Ο Jeremy Strong πιθανός αντικαταστάτης του στο ρόλο του Mark Zuckerberg

Το πολυαναμενόμενο The Social Network sequel είναι γεγονός, αλλά ο Jesse Eisenberg δεν θα επιστρέψει στον εμβληματικό ρόλο του Mark Zuckerberg, όπως αναφέρει νέο ρεπορτάζ.

Η πρώτη ταινία, The Social Network (2010), σε σκηνοθεσία David Fincher και σενάριο Aaron Sorkin, βασίστηκε στο βιβλίο The Accidental Billionaires του Ben Mezrich και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Ο Eisenberg προτάθηκε για Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα και BAFTA για την ερμηνεία του ως ο ιδρυτής του Facebook και μελλοντικός πρόεδρος της Meta.

Το The Social Network 2, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Aaron Sorkin, θα αντλεί έμπνευση από το αποκαλυπτικό δημοσιογραφικό υλικό The Facebook Files του Jeff Horwitz στη Wall Street Journal. Η νέα ταινία αναμένεται να εξερευνήσει τις συνέπειες της παραπληροφόρησης στα social media και τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου στην Ουάσινγκτον, με στόχο να αποδώσει ένα πιο ώριμο και σκοτεινό πορτρέτο της ψηφιακής εποχής.

Αν και ο Eisenberg φέρεται να απέρριψε την πρόταση για επιστροφή, δεν αποκλείεται να πρόκειται για διαπραγματευτικό ελιγμό, σύμφωνα με πηγές του The Hollywood Reporter.

Στον ρόλο του Zuckerberg ή ενδεχομένως ενός δημοσιογράφου της Wall Street Journal, φαβορί εμφανίζεται ο Jeremy Strong, πρωταγωνιστής της επιτυχημένης σειράς Succession. Στο καστ συζητούνται επίσης οι Mikey Madison και Jeremy Allen White.

Πηγές αναφέρουν πως το ύφος του The Social Network Part II θα θυμίζει το The Insider (1999) του Michael Mann, ενώ άλλοι το συγκρίνουν με το Spotlight (2015), υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα και τη δημοσιογραφική του προσέγγιση.

Η ταινία δεν έχει ακόμα επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας, αλλά ήδη προσελκύει έντονο ενδιαφέρον από τους fans της πρώτης ταινίας και του σύγχρονου πολιτικο-τεχνολογικού αφηγήματος.

Ο Jesse Eisenberg, παρά την απουσία του από το σίκουελ, παραμένει ενεργός κινηματογραφικά. Αυτή την περίοδο εργάζεται πάνω σε μια νέα μουσική κωμωδία, παραγωγής της Emma Stone, και πρόκειται να εμφανιστεί στο Now You See Me 3, του οποίου το πρώτο trailer κυκλοφόρησε πρόσφατα.