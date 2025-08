O Leonardo DiCaprio επενδύει σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Ισραήλ εν μέσω κρίσης στη Γάζα

Ο Leonardo DiCaprio πρόκειται να συμμετάσχει ως επενδυτής στην κατασκευή ενός πολυτελούς ξενοδοχείου κοντά στο Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ, σε μια επιχειρηματική πρωτοβουλία που έχει προκαλέσει δημόσιο διάλογο λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Γάζα.

Όπως αναφέρει η The Jerusalem Post, το νέο eco-resort στη μαρίνα του Herzliya θα αποτελείται από 14 ορόφους και 365 δωμάτια. Το έργο έχει επεκταθεί από 10.000 τετραγωνικά μέτρα (όπως είχε προταθεί το 2018) σε 51.000 τετραγωνικά. Ο DiCaprio θα κατέχει μερίδιο 10% στο project, ενώ οι υπόλοιπες συμμετοχές ανήκουν στον όμιλο The Harag Group και στους αδελφούς Ahikam και Lior Cohen.

Ο βραβευμένος ηθοποιός και περιβαλλοντικός ακτιβιστής Leonardo DiCaprio, γνωστός για τη δράση του σε θέματα βιωσιμότητας, θα ηγηθεί της περιβαλλοντικής στρατηγικής του ξενοδοχείου. Κατά την παρουσίαση του project, δήλωσε: «Η πράσινη περιβαλλοντική ανάπτυξη είναι ουσιώδες στοιχείο για τη δημιουργία κοινοτήτων που συνεργάζονται με τη φύση και όχι εναντίον της».

Ωστόσο, η επένδυση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί εκφράζουν ανησυχίες τόσο για τις περιβαλλοντικές συνέπειες όσο και για το γεγονός ότι ο DiCaprio, ως Μηνυματοδότης Ειρήνης του ΟΗΕ, δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τη βία στη Γάζα. Σύμφωνα με το Far Out Magazine, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ António Guterres χαρακτήρισε στις 29 Ιουλίου την κατάσταση ως «ανθρωπιστική καταστροφή επικών διαστάσεων».

💸 While Gaza Starves, Leonardo DiCaprio Is Building a 14-Story Luxury Hotel in Israel



Hollywood silence is one thing. But Leonardo DiCaprio is actively profiting from apartheid during a genocide. The hotel was just approved. https://t.co/ko65nlvbat pic.twitter.com/f5owDM7QAe