Επιστρέφει το "Bend It Like Beckham": Σε εξέλιξη το σίκουελ της εμβληματικής ταινίας, δύο δεκαετίες μετά

Η σκηνοθέτις Gurinder Chadha ανέφερε πως, 20 και πλέον χρόνια μετά την πρώτη προβολή της ταινίας Bend It Like Beckham, έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη μιας συνέχειας που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027. Επεσήμανε ότι η ταινία θα συμπέσει χρονικά τόσο με την 25η επέτειο της πρωτότυπης ταινίας όσο και με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Γυναικών που θα διεξαχθεί στη Βραζιλία, αν και δεν έχει ακόμα αποφασιστεί αν θα πρόκειται για ταινία ή τηλεοπτική σειρά.

Η Chadha φέρεται να δήλωσε ότι από την κυκλοφορία της ταινίας το 2002 λαμβάνει σχεδόν κάθε εβδομάδα αιτήματα για σίκουελ, όμως δεν είχε βρει μέχρι τώρα την κατάλληλη ιστορία. Ανέφερε ότι μετά από 23 χρόνια, βρήκε επιτέλους μια εξαιρετική ιδέα που στέκεται επάξια δίπλα στο πρωτότυπο σενάριο.

Η ίδια υπογράμμισε ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο σήμερα είναι πιο ανταγωνιστικό, πιο συναρπαστικό και πιο παγκόσμιο από ποτέ, προσθέτοντας ότι για εκείνη αποτελεί τιμή να είναι μέρος αυτής της εξέλιξης. Φέρεται επίσης να εξέφρασε την επιθυμία της να συνεργαστεί εκ νέου με τις Parminder Nagra και Keira Knightley, επαναφέροντας τις ηρωίδες Jess και Jules, ενώ άφησε να εννοηθεί πως πολλές παίκτριες της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, οι γνωστές Lionesses, θα ήθελαν να κάνουν cameo εμφανίσεις.

A sequel to ‘BEND IT LIKE BECKHAM’ is in the works. pic.twitter.com/IltVCiDe4u