H Sydney Sweeney μεταμορφώνεται στην πυγμάχο Christy Martin: Η βιογραφική ταινία "Christy" κάνει πρεμιέρα στο Toronto Film Festival

Η Sydney Sweeney επιστρέφει δυναμικά στη μεγάλη οθόνη με τη νέα βιογραφική ταινία Christy, υποδυόμενη την αληθινή ιστορία της θρυλικής πυγμάχου Christy Martin. Η ταινία αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο στο Toronto Film Festival 2025, και η πρώτη εικόνα που κυκλοφόρησε έχει ήδη προκαλέσει κύμα ενθουσιασμού στα social media.

Η Christy αφηγείται την ιστορία της θρυλικής αθλήτριας που κυριάρχησε στα ρινγκ τις δεκαετίες του ’90 και του ’00, και έμεινε στην ιστορία όχι μόνο για τις νίκες της αλλά και για την επιβίωσή της από απόπειρα δολοφονίας από τον τότε σύζυγό της, James Martin. Ο ίδιος καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση το 2012.

Η Sweeney αποκάλυψε ότι πήρε 13 κιλά για να ενσαρκώσει ρεαλιστικά τον ρόλο, δείχνοντας τη δέσμευσή της στο πρότζεκτ. Το κοινό ήδη τη χαιρετίζει ως φαβορί για τα Όσκαρ 2025, με σχόλια όπως:

«Βλέπω τη μελλοντική νικήτρια Όσκαρ»,

«Ο κόσμος θα ανακαλύψει πως η Sydney Sweeney έχει απίστευτο ταλέντο».

The Christy Martin story is about to send a whole new generation into depression. World about to find out Sydney Sweeney actually got those acting chops though. https://t.co/mLZssUZxxJ