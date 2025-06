Michael και Cameron Douglas πρωταγωνιστούν στην οικογενειακή ταινία "Looking Through Water" που έρχεται το καλοκαίρι

Η ταινία Looking Through Water, ένα βαθιά συναισθηματικό οικογενειακό δράμα, φέρνει στο προσκήνιο τη δυναμική επανένωση του Michael Douglas με τον γιο του Cameron Douglas σε ρόλους πατέρα και γιου. Η Good Deed Entertainment απέκτησε τα δικαιώματα διανομής στις ΗΠΑ και σχεδιάζει να κυκλοφορήσει την ταινία στους κινηματογράφους στα τέλη του καλοκαιριού.

Σε σκηνοθεσία του Roberto Sneider, το φιλμ παρουσιάζει την προσπάθεια ενός πατέρα να αναθερμάνει τη σχέση με τον αποξενωμένο του γιο, συμμετέχοντας μαζί του σε έναν αγώνα ψαρέματος για πατέρες και γιους. Μαζί με τους Michael και Cameron Douglas, πρωταγωνιστούν οι Walker Scobell, David Morse, Michael Stahl-David, Ximena Romo και Tamara Tunie.

Το σενάριο υπογράφουν οι Rowdy Herrington (Road House) και Zach Dean (Fast X), και η ταινία βασίζεται στα βιβλία Catching Big Fish και Looking Through Water του Bob Rich, ο οποίος είναι και executive producer.

Οι Michael και Cameron Douglas είχαν συμπρωταγωνιστήσει το 2003 στο It Runs in the Family μαζί με τον Kirk και την Diana Douglas. Ο Michael Douglas εμφανίστηκε πιο πρόσφατα στο Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023), ενώ ο Cameron Douglas είχε ρόλους στο Wire Room (2022) και στη σειρά The Crowded Room του Apple TV+. Το βιβλίο του Long Way Home κυκλοφόρησε το 2019 και αφηγείται τη δύσκολη προσωπική του διαδρομή.