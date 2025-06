Brad Pitt & Tom Cruise: Η επανένωση που μπορεί να μην συμβεί ποτέ, εκτός αν μείνουν στο έδαφος

Η σχέση ανάμεσα στον Brad Pitt και τον Tom Cruise έχει αφήσει το στίγμα της στην ιστορία του κινηματογράφου ήδη από τη μοναδική τους συνεργασία το 1994 στην εμβληματική ταινία Interview With the Vampire. Η σκοτεινή ατμόσφαιρα της ταινίας, βασισμένη στο μυθιστόρημα της Anne Rice, έφερε τον Cruise σε έναν από τους ελάχιστους κακούς ρόλους της καριέρας του ως ο χαρισματικός και επικίνδυνος βρικόλακας Lestat, ενώ ο Pitt υποδύθηκε τον μελαγχολικό Louis, έναν άνθρωπο που μετατρέπεται σε αθάνατο και παλεύει με τις ηθικές του συγκρούσεις.

Από τότε, αν και και οι δύο κατέκτησαν τη δική τους κορυφή στο Χόλιγουντ, οι δρόμοι τους δεν ξανασυναντήθηκαν σε κοινό κινηματογραφικό project. Η συζήτηση για το αν θα μπορούσαν να συνεργαστούν ξανά αναθερμάνθηκε με αφορμή την προώθηση της νέας ταινίας του Pitt, F1, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 25 Ιουνίου.

E! News chats with Brad Pitt ahead of his new movie ‘F1’ and he shares the one condition he has for Tom Cruise. pic.twitter.com/16P6hjp0p9