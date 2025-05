Ανακοινώθηκαν οι σεναριογράφοι για το έπος των 4 ταινιών του Sam Mendes για τους Beatles

Οι σεναριογράφοι που θα υπογράψουν τις βιογραφικές ταινίες για τους Beatles αποκαλύφθηκαν: μια τριάδα από τους πιο επιτυχημένους σύγχρονους σεναριογράφους του Χόλιγουντ ενώνουν τις δυνάμεις τους για το τετραμερές κινηματογραφικό πρότζεκτ του Sam Mendes.

Το πρότζεκτ, που φέρει τον προσωρινό τίτλο The Beatles – A Four Film Cinematic Event, είχε ανακοινωθεί το 2024, με τον Sam Mendes να σκηνοθετεί τέσσερις ξεχωριστές ταινίες που θα αφηγούνται την ιστορία του πιο διάσημου συγκροτήματος στον κόσμο μέσα από την οπτική του κάθε μέλους.

Θα είναι η πρώτη φορά που γυρίζεται μια επίσημα εξουσιοδοτημένη βιογραφική ταινία για τους Beatles, παρότι σκηνοθέτες όπως ο Peter Jackson και ο Martin Scorsese έχουν ασχοληθεί με ντοκιμαντέρ όπως το Get Back και το Beatles ’64 σε συνεργασία με τα εναπομείναντα μέλη του συγκροτήματος.

Τον Μάρτιο του 2025, η Sony ανακοίνωσε το βασικό καστ στο φεστιβάλ CinemaCon στο Λας Βέγκας: ο Harris Dickinson θα ενσαρκώσει τον John Lennon, ο Barry Keoghan τον Ringo Starr, ο Paul Mescal τον Paul McCartney και ο Joseph Quinn τον George Harrison. Η κυκλοφορία και των τεσσάρων ταινιών προγραμματίζεται για τον Απρίλιο του 2028.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Deadline, οι τρεις Βρετανοί σεναριογράφοι που θα εργαστούν στο πρότζεκτ είναι οι Jez Butterworth, Peter Straughan και Jack Thorne. Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές αν θα συνεργαστούν από κοινού ή θα δουλέψει ο καθένας ξεχωριστά.

Ο Butterworth έχει στο ενεργητικό του μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες, όπως το sci-fi Edge of Tomorrow με τον Tom Cruise, το βραβευμένο Ford v Ferrari, καθώς και το Spectre, την ταινία του James Bond που επίσης σκηνοθέτησε ο Mendes. Έχει επίσης γράψει το σενάριο για το μουσικό βιογραφικό Get On Up, που βασίζεται στη ζωή του James Brown.

Ο Straughan είναι ένας βραβευμένος σεναριογράφος που κέρδισε πρόσφατα Όσκαρ για τη δουλειά του στο θρησκευτικό θρίλερ Conclave. Κέρδισε επίσης BAFTA για το εξαιρετικό κατασκοπικό θρίλερ Tinker Tailor Soldier Spy και έγραψε και τα 12 επεισόδια της τηλεοπτικής επιτυχίας Wolf Hall.

Ο Thorne θα είναι περισσότερο γνωστός στους τηλεθεατές και ως συνδημιουργός της συγκλονιστικής σειράς Adolescence του Netflix, την οποία έγραψε μαζί με τον πρωταγωνιστή Stephen Graham. Έγραψε επίσης και τις τρεις τηλεοπτικές μίνι σειρές This Is England, καθώς και τη σειρά His Dark Materials. Στον κινηματογράφο, ήταν ο σεναριογράφος του Enola Holmes και της συνέχειάς του, καθώς και του επερχόμενου sci-fi blockbuster Tron: Ares.